Володимира Маліцького незаконно мобілізували через реорганізацію органів соціального захисту.

Золочівський районний суд покарав співробітника Золочівського районного ТЦК і СП Богдана О., який незаконно мобілізував 44-річного Володимира Маліцького. Він був є єдиним опікуном важкохворого батька, прикутого до ліжка. Після розголосу Володимира Маліцького звільнили з військової служби. Суд призначив Богдану О. 34 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, 17 вересня Володимир Маліцький поштою отримав повістку та наступного дня прибув до Золочівського районного ТЦК і СП для поновлення відстрочки, оскільки він був єдиним опікуном прикутого до ліжка важкохворого батька. Тимчасовий очільник ТЦК Богдан О. заявив, що Володимир Маліцький перебуває у розшуку і підлягає призову на військову службу. При цьому, Богдан О. знав, що батько призовника має першу групу інвалідності, однак все одно ухвалив рішення про його мобілізацію.

Після цього Володимира Маліцького забрали на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки, а його 82-річний батько Йосип Маліцький залишився сам вдома. Почувши його крики, сусіди певний час доглядали за ним та господарством, а також звернулись до журналістів за розголосом.

За словами односельців, через реорганізацію управління соціального захисту, яке з липня перейшло від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду, Володимир Маліцький не зміг вчасно оформити довідку про отримання допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Втім у ТЦК знали про хворобу батька, адже чоловік уже не вперше поновлював відстрочку саме з цієї причини.

Після розголосу Володимира Маліцького відпустили з полігону, а згодом списали зі служби. На очільника РТЦК склали протокол ч. 2 ст. 172-14 КУпАП. 16 жовтня суддя Марія Бакаїм визнала Богдана О. винним в перевищенні службових повноважень і оштрафувала на 34 тис. грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.