Йосип Маліцький має пожиттєву інвалідність і його син був єдиним доглядальником і мав право на відстрочку від мобілізації

Львівський обласний ТЦК і СП відреагував на мобілізацію 44-річного Володимира Маліцького, який є єдиним опікуном важкохворого батька, прикутого до ліжка. Його мобілізували через затримку із видачею довідки, яка б надала йому відстрочку. Юристи пояснюють, що після БЗВП Володимира Маліцького спише військова частина, до якої його направлять на службу, але держава фактично марно витратить гроші на його підготовку. 27 вересня Володимира Маліцького тимчасово відпустили зі служби і дали час на списання.

Про історію Володимира Маліцького з села Сасів на Львівщині стало відомо з репортажів «Громадського» та «Радіо Свободи». Його 82-річний батько Йосип Маліцький має першу групу інвалідності. Рік тому його повністю паралізувало після трьох інсультів. Володимир Маліцький його єдиний син і доглядальник. Через це він мав відстрочку від служби.

За законом, кожні три місяці необхідно поновлювати документи, які надають право на відстрочку, адже цей термін збігається з поновленням воєнного стану. Остання відстрочка Володимира Маліцького діяла до 6 серпня. Односельці, які тепер доглядають за його батьком, розповіли журналістам, що через реорганізацію управління соціального захисту, яке з липня перейшло від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду, Володимир Маліцький не зміг вчасно оформити довідку про отримання допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності.

«Він мав усі довідки з висновками про довічну інвалідність батька, і що той потребує постійного догляду. Після 6 серпня він ходив у ТЦК, приніс усі документи, крім тієї довідки. Там пояснив, що зараз триває реорганізація, і тому довідки ще не дали. Але в ТЦК документи не прийняли й відпустили додому. А після того вони через пошту надіслали йому повістку», – розповіла діловодка Золочівської міської ради, до якої входить Сасівський старостат, Віра Александрович.

18 вересня Володимир Маліцький пішов із повісткою до ТЦК і додому більше не повернувся. Зараз він проходить БЗВП на Львівщині. В цей час його батька та господарство доглядає староста села та односельці, які дізналися про те, що прикутий до ліжка Йосип Маліцький перебуває вдома сам, випадково, почувши його крики з вулиці.

Лише 27 вересня на інцидент відреагував Львівський обласний ТЦК і СП.

«На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому», – повідомили в ТЦК.

Водночас 27 вересня у коментарі «Громадському» сам Володимир Маліцький повідомив, що після розголосу його тимчасово відпустили зі служби.

«Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії», – розповів він.

Володимир Маліцький розповів, що чекав на отримання довідки до 15 вересня, однак вона не була готова. 17 вересня він пішов із пакетом документів та альтернативною довідкою від старости села до ТЦК. Там йому запропонували пройти психологічні тести, запитали, чи має він водійське посвідчення, після чого закрили у будівлі, де проходять ВЛК.

Телефон і документи в нього вилучили й лише ввечері дали зателефонувати старості села зі службового телефону. Староста намагався пояснити працівникам ТЦК ситуацію з сімʼєю Маліцьких, утім вже наступного дня Володимира відправили на полігон.

«Там, побачивши всі мої документи, дуже здивувалися, чому мене сюди привезли. Взагалі хочу подякувати керівництву військової частини за гуманне ставлення до моєї ситуації. А також всім сусідам, старості за небайдужість і що доглядали за моїм батьком і господарством. І подяка журналістам, які висвітлили цю ситуацію, бо без резонансу не знаю, чи б щось допомогло», – додав Володимир Маліцький.

Зазначимо, що юристи також стверджували, що після БЗВП військова частина, до якої б направили Володимира Маліцького, і так би його списала, адже він має всі законні підстави на відстрочку, тому держава фактично б лише втратила гроші на його підготовку.