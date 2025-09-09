Суд оштрафував львів'янина на 34 тис. грн за побиття працівника ТЦК
Сихівський районний суд Львова оштрафував львівського підприємця Віктора Гнатіва на 34 тис. грн за перешкоджання роботі територіального центру комплектування (ТЦК) та побиття і побиття військового мобілізаційної команди.
Як йдеться в оприлюдненому у судовому реєстрі вироку, інцидент трапився 19 червня 2024 року біля воріт Сихівського РТЦК. З вироку можна дізнатись, що о 16:00 з території ТЦК виїхав автомобіль з мобілізованими, яких везли у навчальний центр. Однак відразу за воротами авто зупинилось, оскільки на його шляху стояв Віктор Гнатів і знімав на телефон все, що відбувалось. Коли черговий ТЦК попросив Гнатіва не перешкоджати роботі мобілізаційної команди, той відповів лайкою і вимагав випустити з авто мобілізованих.
До чергового ТЦК вийшов водій авто, який допоміг забрати у Гнатіва телефон. У цей момент ще один з чоловіків, які перебували біля воріт напав на водія військового і повалив його на землю. Побачивши це, Гнатів підбіг до них і почав завдавати удари ногою і руками по обличчю і тілу військовослужбовця. Військовий піднявся на коліна, проте обвинувачений продовжував його бити. Згодом, побачивши, що на крики збіглись люди і свідки викликали поліцію, Гнатів утік.
У вилученому телефоні Гнатіва знайшли відео, на якому група чоловіків шарпають військовослужбовця. Брат обвинуваченого долучався до сутички і зазначив, що Гнатів лише захищався від протиправних дій військових. Але проти яких саме дій вібувався захист – не зазначає. Сам обвинувачений лише частково визнав свою провину.
Справу розглянула суддя Галина Шашуріна і 4 вересня визнала винним Віктора Гнатіва за ч.1 ст.296 КК України, оштрафувавши його на 34 тис. грн.