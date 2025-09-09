Військовий отримав струс мозку

Сихівський районний суд Львова оштрафував львівського підприємця Віктора Гнатіва на 34 тис. грн за перешкоджання роботі територіального центру комплектування (ТЦК) та побиття і побиття військового мобілізаційної команди.

Як йдеться в оприлюдненому у судовому реєстрі вироку, інцидент трапився 19 червня 2024 року біля воріт Сихівського РТЦК. З вироку можна дізнатись, що о 16:00 з території ТЦК виїхав автомобіль з мобілізованими, яких везли у навчальний центр. Однак відразу за воротами авто зупинилось, оскільки на його шляху стояв Віктор Гнатів і знімав на телефон все, що відбувалось. Коли черговий ТЦК попросив Гнатіва не перешкоджати роботі мобілізаційної команди, той відповів лайкою і вимагав випустити з авто мобілізованих.

До чергового ТЦК вийшов водій авто, який допоміг забрати у Гнатіва телефон. У цей момент ще один з чоловіків, які перебували біля воріт напав на водія військового і повалив його на землю. Побачивши це, Гнатів підбіг до них і почав завдавати удари ногою і руками по обличчю і тілу військовослужбовця. Військовий піднявся на коліна, проте обвинувачений продовжував його бити. Згодом, побачивши, що на крики збіглись люди і свідки викликали поліцію, Гнатів утік.

У вилученому телефоні Гнатіва знайшли відео, на якому група чоловіків шарпають військовослужбовця. Брат обвинуваченого долучався до сутички і зазначив, що Гнатів лише захищався від протиправних дій військових. Але проти яких саме дій вібувався захист – не зазначає. Сам обвинувачений лише частково визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Галина Шашуріна і 4 вересня визнала винним Віктора Гнатіва за ч.1 ст.296 КК України, оштрафувавши його на 34 тис. грн.