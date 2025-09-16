Полковник не задекларував будинок, ділянку та автомобіль

ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Драпінського, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. На момент викриття полковник виконував обов'язки керівника ТЦК. Майно він записав на тещу.

Як повідомили у вівторок, 16 вересня, у теруправлінні ДБР, у 2023-2024 роках посадовець умисно не задекларував земельну ділянку у Львівському районі площею 0,025 га та зведений на ній житловий будинок площею 139 м2. Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн.

«Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК. Наразі на майно фігуранта накладено арешт», – йдеться в повідомленні ДБР.

Керівник ТЦК записав майно на родичів

Посадовцю повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного. За даними ZAXID.NET, ним виявився полковник Олександр Драпінський.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. За даними слідства, фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля – 18 тис. доларів.