Державна служба геології та надр України виставила на продаж спецдозволи на видобуток бурштину в Сарненському районі. За результатами аукціону, право наступні пʼять років видобувати надра на цих ділянках отримали дві компанії – київська ТОВ «Голден Вел» і місцева ТОВ «Меджик Стоун».

Аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами «Грицьки–2» та «Жабки–2» відбувся на сайті електронних торгів Prozorro у середу, 25 березня. Стартова ціна першого лоту становила 3,3 млн грн, а другого – 6,3 млн грн. В описі обʼєктів вказано, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянок із подальшим видобуванням корисних копалин.

Так, право користування ділянкою «Грицьки–2» отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Голден Вел», яке запропонувало 8 млн грн. Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована у серпні 2024 року в Києві й спеціалізується на добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Уповноваженим у справах бізнесу є Тимур Шевченко.

Переможцем торгів за ділянку «Жабки–2» стало товариство з обмеженою відповідальністю «Меджик Стоун», яке запропонувало понад 6,5 млн грн. Компанія також зареєстрована у 2024 році, проте в місті Сарни Рівненської області. Її інтереси представляє Юрій Шкодич. ТОВ «Меджик Стоун» спеціалізується на добування корисних копалин та розробленні карʼєрів.