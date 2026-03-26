Дві компанії за 14,5 млн грн придбали дозволи на видобування бурштину на Рівненщині
Переможці аукціону зможуть користуватися надрами протягом пʼяти років
Державна служба геології та надр України виставила на продаж спецдозволи на видобуток бурштину в Сарненському районі. За результатами аукціону, право наступні пʼять років видобувати надра на цих ділянках отримали дві компанії – київська ТОВ «Голден Вел» і місцева ТОВ «Меджик Стоун».
Аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами «Грицьки–2» та «Жабки–2» відбувся на сайті електронних торгів Prozorro у середу, 25 березня. Стартова ціна першого лоту становила 3,3 млн грн, а другого – 6,3 млн грн. В описі обʼєктів вказано, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянок із подальшим видобуванням корисних копалин.
Так, право користування ділянкою «Грицьки–2» отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Голден Вел», яке запропонувало 8 млн грн. Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована у серпні 2024 року в Києві й спеціалізується на добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Уповноваженим у справах бізнесу є Тимур Шевченко.
Переможцем торгів за ділянку «Жабки–2» стало товариство з обмеженою відповідальністю «Меджик Стоун», яке запропонувало понад 6,5 млн грн. Компанія також зареєстрована у 2024 році, проте в місті Сарни Рівненської області. Її інтереси представляє Юрій Шкодич. ТОВ «Меджик Стоун» спеціалізується на добування корисних копалин та розробленні карʼєрів.