Депутат фракції «Слуга народу» Олександр Трухін контролює більшість членів бюджетного комітету Верховної Ради з вересня минулого року і не втратив свій вплив, не зважаючи на скандальну ДТП. Про це пишуть розслідувачі з Bihus.Info.

Підготовка до отримання контролю Трухіним в бюджетному комітеті почалась ще влітку 2021 року. Офіційним головою комітету є Юрій Арістов. Тоді «слуга народу» Арсеній Пушкаренко висловив незадоволення роботою Арістова, і сказав, що у треба «вирішувати питання».

На початку вересня відбулась неформальна і непублічна зустріч членів бюджетного комітету, яких не контролює Арістов, в офісі депутата «За майбутнє» Ігоря Молотка в бізнес-центрі «Парус».

На цій зустрічі Трухін та лояльні члени комітету обговорювали план, як змінити частину кадрів в комісії і підкомітеті, які впливають на розподілення бюджетних грошей, зокрема і соцеконому (так звані «депутатські» гроші на округи).

Обговорювалось, що це має бути зроблено в присутності міністра фінансів Сергія Марченка, щоб міністр «зрозумів, хто насправді контролює комітет». 21 вересня Молоток попросив Арістова проголосувати кілька кадрових питань. Однак, Арістов відмовився ставити питання на голосування і оголосив перерву. Депутати зібралися без нього та частини колег і таки змінили план засідання.

Зокрема, змінили голову підкомітету із бюджетного кодексу – з людини Арістова «слуги народу» Юрія Кузбита на близького до Трухіна «слугу народу» Арсенія Пушкаренка; співголову комісії з соцеконому, яка займається розподіленням грошей на депутатські округи – з людини Арістова «слугу народу» Михайла Лабу на «слугу народу» Анатолія Драбовського.

Також призначили керувати групами з підготовки бюджету на 2022 рік Олександра Трухіна і близьку до нього депутатку «Слуги народу» Олену Копанчук.

Призначення, ухвалені в той день, Арістов не підписав, через що «група Трухіна» в подальшому кілька разів зривала кворум комітету. Повідомляється, що наразі депутат впливає на близько 20 своїх колег із 34-х членів комітету. Уточнюється, що вплив Трухіна поширюється на «слуг» Любов Шпак, Дениса Германа і Ореста Саламаху.

За даними журналістів, після виключення Трухіна із партії та питання про виключення з фракції, ситуація з впливом депутата не змінилась.