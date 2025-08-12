Організатором схеми для ухилянтів виявився 31-річний житель Чернівецької області

Поліцейські Львівщини спільно з прикордонниками затримали у Львові 31-річного жителя Чернівецької області, який пропонував військовозобов’язаним повний пакет послуг для незаконного виїзду за межі України.

Як повідомили у вівторок, 12 серпня, у поліції та Західному регіональному управлінні ДПСУ, організатор схеми підшуковував клієнтів через особисті знайомства.

«Як встановили правоохоронці, за 10 900 доларів фігурант разом зі спільниками взялися незаконно переправити військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України в Республіку Польща поза межами пунктів пропуску», – розповіли в поліції.

У переправника вилучили гроші, отримані від ухилянта

Правоохоронці затримали організатора на гарячому після отримання грошей. Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон (ч.3 ст.332 ККУ). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскацію майна.