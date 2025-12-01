Наслідки атаки на багатоповерхівку у Вишгороді

Внаслідок російської атаки на Вишгород у ніч на 30 листопада загинув співробітник української компанії Fire Point, яка виробляє дрони та ракети «Фламінго». Про загибель чоловіка повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман.

Співробітник оборонної компанії став єдиним загиблим внаслідок атаки на Вишгород. За словами Штілермана, родина загиблого госпіталізована у критичному стані.

«На щастя для росіян, ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами», – написав Штілерман.

Нагадаємо, атака на Вишгород на Київщині відбулася у ніч на 30 листопада – росіяни атакували дронами житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблий та майже 20 постраждалих. У багатоповерхівці зайнялася пожежа.

За даними ДСНС, будинок атакували кілька дронів – один із них не здетонував, впавши на дах багатоповерхівки. Щоб знешкодити дрон, рятувальники провели унікальну операцію з розмінування, залучивши БпЛА та робота.