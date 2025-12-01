Багатоцільовий робот збирає касетні боєприпаси на даху будинку

У Вишгороді фахівці ДСНС провели унікальну операцію з розмінування даху багатоповерхової будівлі, яка постраждала від дронової атаки. Для розмінування рятувальники залучили дрони та багатофункціонального робота, повідомили у пресслужбі ДСНС 30 листопада.

За даними ДСНС, один із дронів, який атакував Вишгород, влучив у дах багатоповерхівки, але не здетонував. Ворожий безпілотник ніс бойову частину та 21 касетний боєприпас. Ще один касетний снаряд виявили у дворі багатоповерхівки.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що боєприпаси становили критичну загрозу для мешканців – зокрема, касетні елементи мають самоліквідатори та могли вибухнути в будь-який момент.

«Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали. Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Робот зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальний контейнер, який обережно завантажили за допомогою крану у піротехнічний автомобіль. Після цього усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спеціальному майданчику.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Вишгороді, внаслідок чого сталася пожежа. Через російську атаку загинула людина, ще майже 20 людей постраждали, серед них – четверо дітей.