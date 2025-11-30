У багатоповерхівці сталося загорянн, яке ліквідували протягом ночі

У ніч на неділю, 30 листопада, російські окупанти обстріляли місто Вишгород на Київщині. Внаслідок атаки загинула людина, ще майже два десятки зазнали поранень, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Окупанти вдарили по місту дронами близько півночі. Через атаку в місті загорілася житлова 9-поверхівка.

На місці події рятувальники проводять евакуацію мешканців. За даними ДСНС, вдалося евакуювати 146 людей. Протягом ночі у багатоповерхівці гасили пожежу.

Спочатку Калашник повідомив про 11 постраждалих людей, проте згодом кількість поранених внаслідок атаки зросла.

«Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді збільшилася до 19. Серед них четверо дітей. 11 госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається. На жаль, один чоловік загинув», – повідомив голова ОВА.

Крім того, зруйнований приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства.

Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Київ та Київську область. Внаслідок російської атаки у Києві постраждали житлові багатоповерхівки, є загиблі та десятки постраждалих. Також під обстріл потрапила Київщина – зокрема, у Фастівському районі через російську атаку є жертви та постраждалі.