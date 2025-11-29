Через обстріл постраждали кілька житлових будинків

У ніч на суботу, 29 листопада, російські окупанти масовано атакували ракетами та дронами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, у кількох районах – пошкодження житлових будинків, повідомили мер міста Віталій Кличко, голова КМВА Тимур Ткаченко та пресслужбі ДСНС.

Близько півночі у пресслужбі Повітряних сил попередили про безпілотник біля Києва, а близько 01:00 повідомили про рух ракети в напрямку міста. Згодом у Києві пролунали вибухи.

За даними Тимура Ткаченка, внаслідок російської атаки є руйнування у щонайменше шістьох локаціях міста. У чотирьох районах пошкоджені житлові багатоповерхівки.

Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок удару загорілася 14-поверхова будівля, в Дніпровському пошкоджені два поверхи житлового комплексу, а в Соломʼянському уламки впали на дах 17-поверхівки. У Святошинському районі уламки ворожих снарядів влучили у підʼїзд триповерхового житлового будинку. У Дарницькому районі уламки ворожого боєприпасу впали на двоповерховий будинок.

«Уже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Вісім із них перебувають у стаціонарах медзакладів», – повідомив Віталій Кличко.

Тимур Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки постраждала щонайменше одна дитина. Одна людина загинула внаслідок удару.

Доповнено 10:07. Кількість поранених внаслідок атаки у Києві зросла до 29 людей, повідомив Віталій Кличко. 19 із них, у тому числі одну дитину, госпіталізували. Двоє людей загинули.

Через російські удари у місті частково зникло світло. Крім того, у кількох районах фіксується знижений тиск у системах водопостачання.

Також росіяни атакували Київську область – під удар потрапив Фастівський та Броварський райони. У Фастові внаслідок атаки зникло світло. У Броварах є руйнування в 9-поверховому будинку. У місті пошкоджена приватна забудова та автомобілі.

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок атаки на Київщину постраждали щонайменше двоє людей.

«Жінка 1959 року народження отримала різані рани тіла та госпіталізована до місцевої лікарні. Друга постраждала — жінка 1975 року народження. Отримала різане поранення ноги. Медична допомога надана на місці, без госпіталізації», – повідомив голова ОВА.

Доповнено 09:50. У пресслужбі Міненерго повідомили, що внаслідок російської атаки у Києві знеструмлені пів мільйона користувачів. На Київщині через обстріли залишилися без світла 100 тис. абонентів. У всіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень.