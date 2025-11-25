Внаслідок російської атаки постраждали дві багатоповерхівки в Києві

У ніч на вівторок, 25 листопада, російські окупанти атакували Київ дронами та ракетами. Під час атаки росіяни влучили у дві багатоповерхівки, внаслідок чого є загиблі та постраждалі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Близько 01:00 25 листопада Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Київщини, а дещо згодом попередили про швидкісні цілі, які рухалися на Київ. Після цього у місті лунали вибухи.

За даними ДСНС, станом на 05:00 у Києві зафіксовані руйнування у двох районах – ворожі снаряди пошкодили два багатоповерхових будинки у Печерському та Дніпровському районах. Близько 07:30 голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що руйнування зафіксували також у Святошинському та Дарницькому районах.

«У Дніпровському районі влучання у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок цього маємо руйнування та пожежу на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню. Внаслідок цього одна особа загинула, пʼять постраждалих, 17 осіб врятовано, серед них троє дітей. Пожежу локалізовано. Триває ліквідація та пошук імовірних постраждалих», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

О 07:20 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість загиблих зросла до двох, а постраждалих – до сімох людей. Голова КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що серед загиблих – 86-річна жінка. За словами Кличка, у Святошинському районі внаслідок атаки зруйноване нежитлове приміщення, під завалами можуть бути люди.

Доповнено 08:30. Кількість загиблих у Києві зросла до шести людей. Ще девʼятеро постраждали.

Також росіяни вдарили по 22-поверхівці у Печерському району, там є руйнування на четвертому, пʼятому та сьомому поверхах, зайнялася пожежа. З будинку врятували одну маломобільну людину. Крім того, внаслідок атаки загорівся гараж – виникла пожежа на 50 м² площі та руйнування на 400 м².

Станом на 07:00 у Повітряних силах повідомили, що комбінована атака на Київ триває. Зокрема є загроза застосування ракет «Кинджал».

В результаті атаки також є руйнування на Київщині – через російський обстріл постраждав 4-поверховий житловий будинок у Білій Церкві. Рятувальники евакуювали 46 людей.

Ще чотири будинки повністю зруйнували. Внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала 14-річна дитина. Вибухи також лунали у Броварському та Вишгородському районах.