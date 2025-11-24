Балістична ракета з осколково-фугасною частиною влучила у дитячий майданчик

СБУ ідентифікувала та повідомила про підозри чотирьом російським військовим, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Тоді ракета влучила у дитячий майданчик, внаслідок чого загинули 20 людей, в тому числі 9 дітей.

Слідчі зібрали доказову базу на російське командування, яке організувало атаку на Кривий Ріг. Тоді окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною по дитмайданчику у центральній частині міста.

«Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Алєксєй Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ. Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Алєксандра Пєшкова – начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Підготовку і технічне забезпечення атаки доручили контрадміралу Алєксєю Пєтрушину, який обіймає посаду начальника центру управління розвідною і координацією вогневого ураження. Разом із ним це завдання виконував командир управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ Алєксандр Кісєдобрєв.

Українські правоохоронці заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, за попередньою змовою).

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою, яка влучила у дитячий майданчик. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких – девʼятеро дітей. Понад 70 людей зазнали пораненью.