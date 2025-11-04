На обійсті 45-річного жителя Ковельщини поліцейські знайшли 680 кг листя тютюну

На Волині під час обшуків на підпільному тютюновому підприємстві вилучили майже тонну сировини та партію готових цигарок. Попередньо, вартість продукції оцінюють у понад пів мільйона гривень. Про це повідомила 4 листопада пресслужба Західного управління Держприкордонслужби.

За даними слідства, підпільне виробництво організували троє волинян. На обійсті 45-річного жителя Ковельщини знайшли 680 кг листя тютюну, 45 кг подрібненої рослини, майже 12 тис. готових цигарок, понад 35 тис. гільз для їх виробництва, 10 станків для обробки, фасування і подрібнення тютюну.

Попередня вартість вилученого – понад півмільйона гривень. За даними обласного Бюро економічної безпеки, підробні цигарки чоловіки збували через інтернет. Один із них самостійно вирощував тютюн.

Наразі усім трьом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 і 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів. Обвинувальні акти скерували до суду.