Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 19,5 тонн тютюну

Суд виніс вирок трьом зловмисникам, які облаштували підпільну тютюнову фабрику у Хмельницькому. Організатору та його спільникам призначили від 3,5 до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном. Про це повідомила 12 червня пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, ділки розмістили цех у нежитловому приміщенні у Хмельницькому, де встановили промислову лінію для забезпечення повного циклу виробництва цигарок – від подрібнення тютюну до пакування продукції, готової до продажу. Зокрема, фігуранти виготовляли сигарети без фільтра під виглядом відомих торгівельних марок.

Тютюн, поліграфію та інші комплектуючі для масового штампування фальсифікованих сигарет підприємці завозили на різних автомобілях, постійно змінюючи маршрути підʼїздів до підпільного виробництва. Готову продукцію завантажували у вантажівки та збували гуртовим покупцям через проміжні пункти. Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 000 пачок цигарок за добу.

У лютому 2025 року правоохоронці викрили підпільну фабрику та вилучили спецобладнання для виробництва сигарет, близько 19,5 тонн тютюну, майже 100 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку, поліграфічну продукцію.

Суд визнав трьох власників підпільного бізнесу винними за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Організатору замість основного покарання призначили два роки іспитового терміну та зобовʼязали сплатити 93 500 грн, а його спільникам – півтора року іспитового терміну. Крім того, незаконно виготовлені товари знищать.