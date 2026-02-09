Йдеться про територію колишнього санаторію «Львів» на вул. Курортній у Брюховичах

Печерський районний суд Києва передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) 35 ділянок загальною площею 7,33 га в Брюховичах. Справа стосується кримінального провадження через незаконну приватизацію земель колишнього санаторію «Львів».

Йдеться про територію колишнього санаторію «Львів» на вул. Курортній, 8 у Брюховичах, який належав ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». У 2019 році ТОВ «Компанія “Аста”» звернулося до суду, аби зобов’язати «Укрпрофоздоровницю» продати цілий майновий комплекс санаторію за ціною 8,87 млн грн. Пізніше за згодою «Укрпрофоздоровниця» цю угоду затвердив суд, а у березні 2020 року підписали договір купівлі-продажу. Наприкінці 2020 року новим власником санаторію стало ТОВ «Цукрові розсипи», що належить львів’янці Юлії Коць.

При цьому, ще серпні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного продажу санаторію. Як вказано в матеріалах справи, все майно санаторію належало Федерації професійних спілок України й перебувало у державній власності, а його приватизація без згоди Фонду держмайна була незаконною.

Слідчі встановили, що керівництво Федерації профспілок та ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» розробили схему, завдяки якій вивели майно санаторію з держвласності. У 1990 році депутати Брюховицької селищної ради передали в користування санаторію 7,4 га землі. Упродовж 2000-2004 років профспілки подали до селищної ради заяви про вилучення з користування санаторію низки ділянок, оскільки ними вже не користуються, а грошей на їх обслуговування бракує.

Таким чином з користування санаторію спершу вилучили 3,33 га, а у 2018 році Брюховицька селищна рада передала ПАТ «Укрпрофоздоровниця» ДП «Санаторій “Львів”» понад 4 га для будівництва і обслуговування оздоровчих закладів. При цьому, майно санаторію на цих ділянках незаконно приватизували.

Зараз ці ділянки розділені на менші та слугують доказами у кримінальному провадженні, тому у травні 2025 року Печерський райсуд арештував всі 35 ділянок і заборонив державним реєстраторам та іншим органам перереєстровувати їх на інших власників. Понад 4 га арештованих земель перебувають у комунальній власності Львівської міської ради, а ще 3,3 га – розпайовані між різними власниками, серед яких і будівельні компанії. Частину з них Брюховицька селищна рада у 2018 році передала у приватну власність під житлове будівництво.

Серед іншого, територію колишнього санаторію забудовує ТзОВ «Рівєра Сіті», що належить власникам холдингу !Fest Дмитру Герасімову, Андрію Худо і Юрію Назаруку. Ця компанія оскаржувала арешт ділянок в апеляції, однак наразі безуспішно.

Після цього ДБР звернулося в суд із позовом про передачу всіх арештованих земель АРМА задля збереження їхньої економічної вартості. 16 січня Печерський райсуд Києва цей позов задовольнив і передав сукупно майже 7,4 га в АРМА. Ця ухвала остаточна і оскаржити її не можна.

Додамо, що паралельно відкрита кримінальна справа за фактом незаконної приватизації майна санаторію на вул. Курортній. У межах провадження майно кілька разів арештовували, однак власники оскаржували арешт у апеляції.