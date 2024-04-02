Андрій Парубій входить до фракції «Європейська солідарність»

Народний депутат від партії «Європейська солідарність», львів’янин Андрій Парубій оприлюднив свою декларацію за 2023 року. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 року Андрій Парубій отримав 622,9 тис. грн зарплати у Верховній Раді, ще 174,9 тис. грн зарплати у Львівському університеті та 39 тис. грн страхових виплат вказала його дружина Уляна Парубій.

Подружжя не купувало нової нерухомості у 2023 року. Андрій Парубій вказав право власності на квартиру у Львові (92 м2), яку він придбав у 2017 року, та оренду готельного номера у столиці. Уляна Парубій є власницею квартири у Львові (21,6 м2), житлового будинку (32,6 м2) та земельної ділянки у селі Урич. Із 2021 року сім’я нардепа має право користуватись квартирою (158,3 м2) та паркомісцем (17,3 м2) у Львові, які належать Надії Федак.

Із 2022 року Уляна Парубій є власницею кросовер Peugeot 3008 (2022 року випуску), який вона придбала за 1,8 млн грн. Вона має несплачений кредит у банку (із 1,3 млн грн залишилось ще 745 тис. грн). Андрій Парубій із 2021 року користується авто Hyundai Grand Santa Fe (2019 року випуску), яке належить Петру Боднару.

Щодо заощаджень, то Андрій Парубій їх зберігає переважно готівкою: 58 тис. доларів та 25 тис. євро, ще близько 170 тис. грн є на банківському рахунку нардепа.

У Андрія Парубія багата політична історія – 53-річний політик тричі був депутатом Львівської облради і є народним депутатом кількох скликань. Посада спікера ВР, яку він займав у VIII скликанні, є поки його найвищим політичним досягненням.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.