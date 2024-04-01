Ростислав Тістик у 2019 році став народним депутатом, пройшовши у Верховну Раду від партії «Слуга народу»

Народний депутат зі Львова Ростислав Тістик, який входить до фракції «Слуга народу», оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Нардеп вказав 627 тис. грн зарплати та право користуватись батьковим кросовером Volkswagen Touareg.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Ростислав Тістик задекларував 627 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Це єдиний дохід нардепа. Свої заощадження Тістик зберігає готівкою, зокрема 295 тис. грн, 54 тис. євро та 98,5 доларів.

Народний депутат з фракції «Слуга народу» не купував нової нерухомості. Із 2018 року Тістику належить два паркомісця та квартира у Львові (102,5 м2) – у декларації вказано, що її вартість на дату набуття становила 200 тис. грн. Житло у Києві Ростислав Тістик орендує.

У 2023 року Ростислав Тістик отримав право користуватись батьковим кросовером Volkswagen Touareg (2017 року випуску). До цього він їздив на іншому автомобілі батька – Volvo XC60 2016 року випуску.

30-річний Ростислав Тістик у 2019 році став народним депутатом, пройшовши у Верховну Раду від партії «Слуга народу». Під час президентської кампанії він представляв інтереси Володимира Зеленського на Львівщині. До цього Ростислав Тістик не брав участі в політиці, хоча батько і дядько Тістика свого часу були депутатами Львівської міськради і облради, але від націоналістичної партії «Свобода».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.