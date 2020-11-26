Перша сесія новообраної Львівської облради відбудеться у вівторок, 1 грудня. На засіданні обиратимуть голову ради та заступників, затверджуватимуть депутатські комісії. Найбільша фракція облради «Європейська солідарність» взялася формувати більшість під себе.

Поразка на виборах мера Львова Олега Синютки суттєво поламала плани партійним функціонерам «ЄС», оскільки конфігурація майбутньої більшості у ЛОР вибудовувалась, виходячи з його перемоги. Але Синютка програв, «ЄС» втратила переваги партії-переможниці і не може диктувати свої умови для утворення більшості та призначення керівництва ЛОР.

Несподівано, але в пошуку союзників «ЄС» навіть почала вести переговори, зокрема, зі «Слугою народу». Попередньо відомо, що в такому форматі навіть розподілили посади. Але позиції майбутньої більшості настільки нестійкі, що в останній момент може все змінитися.

«ЄС» та її нові друзі

Львівська обласна рада налічує 84 депутати, для мінімальної більшості треба 43 голоси. У нову раду увійшли представники дев’яти партій. Найбільшу фракцію отримала «Європейська солідарність» – 28 депутатів. Другу позицію за кількістю депутатів посіли фракції «Слуга народу» та «Самопоміч» – по дев’ять мандатів. «Батьківщина» і «Голос» мають по сім депутатів, а «Свобода», НРУ, Українська галицька партія та «За майбутнє» – по шість.

Увечері 25 листопада Львівська обласна ТВК зібрала представників усіх фракцій новообраної Львівської облради для узгодження дати скликання першої сесії, на якій обиратимуть голову ради та двох його заступників, формуватимуть депутатські комісії та президію. Засідання погоджувальної ради спробували провести в закритому режимі – без преси, але потім від такої ідеї відмовились.

На зібрання покликали депутатів відповідно до квоти – три представники від «ЄС» та по одному від інших восьми фракцій. Довго дискутували про дату скликання сесії – 1 чи 8 грудня. Частина фракцій («Свобода», «Самопоміч», «Голос») підтримали дату 8 грудня, аби краще підготувати засідання. Натомість більшість проголосувала за 1 грудня, що справляло враження про готовність домовленостей щодо розподілу посад.

Далі – про найцікавіше. Ініціативу щодо формування більшості у новій раді взяла на себе найбільша фракція «Європейської солідарності» (28 депутатів), заручившись підтримкою «Батьківщини» (7 депутатів). При цьому переговори ведуть, зокрема, зі «Слугою народу» (9 депутатів). Про це ZAXID.NET неофіційно підтвердили у середовищі провладної партії.

Голова обласної організації «Батьківщини» Михайло Цимбалюк не підтверджує, але і не заперечує можливість утворення такої більшості. З його слів, «Батьківщина» пропонує усім партіям об’єднатися не за політичною ознакою, а навколо проблем, які існують в області. Остаточне рішення прийматимуть на обласному бюро партії 27 листопада.

«Тут більше господарка. Ми вважаємо, що не політичні сили, а всі люди, які стали депутатами, а там є знані люди в нашому краї, на Львівщині, з ними треба об’єднуватися. А коаліції закон не передбачає, тому я би не казав про коаліцію, а про об’єднання зусиль», – розповів Михайло Цимбалюк ZAXID.NET.

Звичайно, така більшість на руку «Слузі народу» та голові ЛОДА Максиму Козицькому. У прес-службі Максима Козицького ZAXID.NET запевнили, що «готові ставити добро громади та Львівщини вище за свої приватні та партійні інтереси».

До співпраці запросили і фракцію НРУ, яку вважали «сателітом» «БПП Солідарність» у попередньому скликанні. Однак НРУ відмовляється такого формату.

«Ухвалено рішення крайової ради НРУ про те, що ми не можемо бути у більшості з одіозною партією «Слуга народу». Якщо більшість буде формуватися з партією «Слуга народу», то НРУ присутній там не буде», – розповів ZAXID.NET депутат від НРУ, екс-перший заступник голови ЛОР Богдан Гагалюк.

Попри всі перемовини, офіційно «ЄС» заперечує можливість коаліції зі «Слугою народу». «Це абсолютна неправда», – запевнила ZAXID.NET депутатка від «ЄС» Ірина Гримак.

Вже наступного дня після погоджувальної ради Ірина Гримак на брифінгу озвучила досить несподівану офіційну позицію «ЄС» щодо формування більшості, запросивши до співпраці, окрім «Батьківщини» та НРУ, ще й «Самопоміч», «Голос», «Свободу» та Українську галицьку партію. Хоча раніше Ірина Гримак не бачила можливості формування коаліції з «Голосом». Таке метання у партії може свідчити про її нестійкі позиції в пошуку союзників.

Хто на голову?

Посаду голови ЛОР хоче отримати «ЄС». На неї пропонуватимуть 39-річну екс-заступницю голови ЛОДА Олега Синютки Ірину Гримак. Всередині партії триває доволі жорстка боротьба за крісло голови Львівської облради. Адже свої позиції дуже хоче зберегти і Олександр Ганущин.

Джерела в «ЄС» розповідають, що Олександр Ганущин навіть пробував заручитися особистою підтримкою лідера партії Петра Порошенка, щоби той «благословив» його на посаду голови облради. Але така домовленість перед другим туром виборів мера Львова була досить умовна – усе залежало від результатів виборів. Олександр Ганущин міг би позбутися головної конкурентки і залишитися на другий термін, якби Олег Синютка здобув крісло міського голови, а Ірина Гримак стала заступницею мера. Однак цей варіант провалився.

Також раніше серед кандидатів на посаду голови Львівської облради обговорювали тепер вже колишнього міського голову Винників Володимира Квурта, який теж став депутатом від «ЄС», але, схоже, спонсори партії вирішили інакше.

Шанси Олександра Ганущина повторно стати головою ЛОР вважають невеликими , зокрема, через несприйняття його кандидатури не лише з боку інших фракцій – можливих союзників, а й у середині своєї фракції. Попри це, Олександр Ганущин до останнього намагається щось «переграти». Зокрема, він запропонував свій, окремий від офіційної позиції партії, варіант коаліції з п’яти партій разом з «Голосом» та УГП, але без «Свободи», «Самопомочі», «Слуги народу» і «За майбутнє».

Якщо ж внутрішньопартійний конфлікт всередині «ЄС» поглибиться, не виключено, що Олександр Ганущин спробує самовисунутися на посаду голови Львівської облради.

Кого в заступники?

У варіанті формування більшості «ЄС» з «Батьківщиною» та «Слугою народу» – посади заступників віддають їм. Попередньо відомо, що першим заступником голови ЛОР може стати 34-річний депутат від «Батьківщини», підприємець, комерційний директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України Євген Гірник. Саме Євген Гірник отримав найбільше голосів виборців з усіх семи депутатів «Батьківщини». Щодо нього ситуація більш-менш визначена.

Натомість «Слуга народу» могла би отримати посаду заступника. Зокрема, у цьому контексті активно обговорюється прізвище 25-річного підприємця, одного з активістів «Слуги народу» від початку створення цієї партії Романа Фединяка, однак тут ситуація непевна.

Депутатських комісій у новій раді планують створити багато (близько 15), аби роздати посади усім. Головою бюджетної комісії може стати Володимир Квурт.

Альтернативна коаліція

Перші сесії облрад у сусідніх з Львівщиною областях продемонстрували нові політичні тренди. Так у Тернопільській та Івано-Франківській облрадах «ЄС» теж отримала великі фракції, однак не змогла сформувати депутатську більшість і вже заявила про перехід в опозицію. Чи можливо таке у Львівській облраді – питання відкрите. Принаймні, спроба створити окрему від «ЄС» коаліцію у Львівській облраді теж обговорюється.

До такої більшості могли би увійти «Свобода», «Самопоміч», «Голос», «Батьківщина», УГП та інші фракції, залишивши за бортом «ЄС». Про це ZAXID.NET повідомили джерела одразу в кількох партіях. У такому форматі «Свобода» могла би запропонувати головою облради екс-нардепку та екс-голову ЛОДА Ірину Сех, яка повертається до активного політичного життя в області, а заступника – фракція «Самопоміч», яка має досвічених депутатів – заступника мера Львова Любомира Зубача або Парасковію Дворянин, яка вже має досвід роботи в президії облради.

«Ми відкриті до спілкування з усіма. Можливо різне», – розповів голова обласної організації «Свободи» Олег Панькевич, зазначивши, що наразі жодного рішення немає.

З його слів, «Свобода» не готова об’єднуватися з тими представниками, зокрема від «ЄС», які у минулій каденції облради «витворяли те, що витворяли».

P.S. Політрада УГП оприлюднила 26 листопада офіційну заяву, з якої випливає, що партія відмовляється входити у коаліцію з «ЄС», «Свободою», НРУ, «Батьківщиною», «Слугою народу» і «За майбутнє». Судячи з цього переліку, УГП готова до співпраці лише з «Голосом» та «Самопоміччю».