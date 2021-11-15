Парламент Латвії підтримав заборону невакцинованим проти коронавірусу депутатам відвідувати засідання та брати участь у дискусіях. Нове правило почало діяти з понеділка, 15 листопада.

Як пише Delfi, невакцинованим депутатам заборонили відвідувати офлайн та навіть онлайн засідання Сейму, а також засідання комісій.

Депутати мають показати сертифікат про вакцинацію парламентській комісії з мандатів, етики та заяв. На найближчому засіданні Сейму комісія має назвати імена депутатів, у яких немає свідоцтва і вони не можуть брати участь у засіданні. Таким депутатам не будуть платити зарплату та компенсації.

Якщо свідоцтво про вакцинацію комісії з мандатів нададуть пізніше, про це оголосять під час наступного засідання. Зазначається, що наразі дев'ять депутатів (зі 100) відмовились від вакцинації.

Депутат може не вакцинуватися, якщо в нього є офіційна довідка про протипоказання – висновок консиліуму лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.

У парламенті вирішили ввести заборону для невакцинованих депутатів, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу, пише Reuters з посиланням на прес-службу латвійського Сейму.

Додамо, що за майже два роки пандемії у Латвії, де проживає 1,89 млн людей виявили 239575 випадків захворювання на коронавірус, з них 3734 людини померли від ускладнень.

Рівень вакцинації у Латвії – один з найнижчих з-поміж країн-членів Євросоюзу: там повністю від коронавірусу вакциновано 58% від усього населення.