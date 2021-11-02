Постанову про додаткові заходи протидії розповсюдженню Covid-19 підтримали 279 нардепів

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 2 листопада, ухвалила постанову, згідно з якою, на період дії карантину до приміщень парламенту можна зайти лише за наявності документа про вакцинацію, негативного тесту або довідки про одужання від Covid-19. Відповідну постанову про додаткові заходи протидії розповсюдженню Covid-19 підтримали 279 нардепів.

Як йдеться у постанові, народні депутати, співробітники апарату ВРУ, помічники-консультанти нардепів, інші відвідувачі та представники ЗМІ зможуть потрапити до Ради лише за наявності одного з документів:

сертифіката про вакцинацію препаратом, дозволеним в Україні, іноземного Covid -сертифіката, що підтверджує вакцинацію препаратом, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

негативного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту, проведеного не більш як за 48 годин до пред’явлення;

довідки про одужання від Covid-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.

Постанова набирає чинності на наступний день після опублікування. Щоправда, це рішення ще потрібно узгодити з нормами закону «Про статус народного депутата», який передбачає вільний і безперешкодний доступ парламентарів у Раду. Однак, як очікується, положення постанови мають запрацювати не пізніше 15 листопада.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорив, що після прийняття відповідної постанови про порядок доступу до Верховної Ради у парламенті будуть облаштовані спеціальні пункти перевірки сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів.