В Україні зменшилася кількість тих, хто заявляє, що не буде вакцинуватися від коронавірусу. Якщо попередні соціологічні опитування показували, що вакцинуватися від Covid-19 не планують понад 50% українців, то тепер їхня кількість скоротилась 43%, свідчать дані опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

36% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (отримали першу або дві дози вакцини). 18% зазначили, що готові вакцинуватись, 43% – не готові.

«Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. Порівняно з липнем цього року лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не хоче робити щеплення серед молодих респондентів», – зазначається у прес-релізі «Рейтингу».

До слова, у серпні інша соціологічна компанія – фонд «Демократичні ініціативи» спільно з Центром політичної соціології – провела опитування і з’ясувала, що на той момент від коронавірусу не планували вакцинуватися 56,5% опитаних дорослих українців. Це було найвищим показником, у порівнянні з низкою країн, де теж проходили подібні дослідження.

Рівень тривожності щодо стану свого здоров'я за умов пандемії дещо знизився, у порівнянні з цьогорічною весною. Так, 41% респондентів висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57% – не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких та рідних хвилюються 77%, не хвилюються – 23%. Високі показники хвилювання, як і в минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, ніж ті, хто лише хоче вакцинуватись.

37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров'я. 18% кажуть, що за цю ініціативу має відповідати президент, 13% – головний санітарний лікар, 10% – Верховна Рада, 3% – прем'єр-міністр.

Порівняно з весняними дослідженнями, кількість прихильників жорсткого карантину в Україні дещо зменшилася: підтримують введення локдауну 54% (у квітні – 65%), не підтримують – 44%. Останніх відносно більше серед жителів сходу, населення середнього віку та тих, хто не боїться захворіти.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше 2,0.