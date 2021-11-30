Найцікавіше з Ратуші
Текстова онлайн-трансляція засідання сесіїКатерина Родак, 0
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У вівторок, 30 листопада, у стінах Ратуші стартувало засідання сесії, яке перервали 26 листопада. Нині у порядку денному – близько сотні питань, серед яких старостинські округи, будівництво, землі, гроші та пам'ятник Моцарту.
Минулого разу засідання сесії було геть не продуктивне: депути розглянули лише кілька питань, довго сперечались через гроші, постійно ходили на перерви і навіть спали Сподіваємось, що сьогодні прація депутатів буде більш плідною.
Редакція ZAXID.NET буде висвітлювати найцікавіше з засідання міськради у прямій текстовій трансляції. Якщо хочете відтворити події у тій послідовності, як вони відбувалися, варто читати знизу догори
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