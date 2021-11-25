У четвер, 25 листопада, депутати Львівської міської ради зібрались на чергове засідання, яке обіцяє бути гарячим. Попри те, що у порядку денному – понад сотня питань, найбільший інтерес викликає голосування стосовно ймовірного демонтажу нового пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту, створення старостинських округів і завершення реформи лікарень. Цікавою обіцяє бути і година запитань до мера, під час якої депутати люблять поговорити про наболіле.

Редакція ZAXID.NET вирішила вперше висвітлювати найцікавіше з засідання міськради у прямій текстовій трансляції. Приєднуйтесь - це має бути цікаво і весело