Приміщення на вул. Коперника, 42 у центрі Львова передали Малій Академії наук

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 27 лютого, ухвалила рішення про реорганізацію комунального закладу «Львівський обласний будинок учителя». За рішенням депутатів, будинок вчителя перестав існувати як окрема установа, оскільки його приєднали до Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки, а приміщення на вул. Коперника в центрі Львова передали Малій академії наук. Рішення підтримали 48 депутатів.

«Припинити комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний будинок учителя» (вул. Коперника, 42) у результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» (вул. Зелена, 24)», – йдеться у рішенні депутатів.

Водночас будівлю будинку вчителя, що на вул. Коперника, 42, вирішили передати в оперативне управління (на баланс) комунальному закладу Львівської облради «Львівська обласна мала академія наук учнівської молоді».

«Мала академія наук зараз має зробити все, щоб не було відтоку наших науковців за кордон. Давайте забезпечимо дітям нормальні умови, щоб розвивалася Мала академія наук», – зазначив керівник департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Паска. Він зазначив, що в інших областях, зокрема, в Рівному, забезпечено значно кращі умови навчання дітей у малій академії, ніж у Львові, тому йому «інколи соромно повертатися до Львова».

Реорганізацію Будинку вчителя та передачу приміщень Малій академії наук одноголосно підтримала профільна депутатська комісія з питань освіти. Виконувачка обов’язків голови комісії Парасковія Дворянин розповіла, що комісія заслуховувала керівника Будинку вчителя Володимира Парубія і просила його надати план розвитку установи. Також члени комісії відвідували Будинок вчителя.

«У приміщенні неможливо працювати, там не проводилися ремонти. Бібліотека не виконує функції, там продавали ліки. Там є книжки, які суперечать закону про декомунізацію, портрет, який суперечить закону про декомунізацію», – сказала Парасковія Дворянин.

Результати пофракційного голосування за реорганізацію Будинку вчителя (фото ZAXID.NET)

Представник комісії освіти Іван Стецькович також розповів, що в бібліотеці Будинку вчителя 70% літератури російською мовою, є портрети Маркса та Енгельса, а приміщення потребує не тільки ремонту, а й елементарного прибирання.

«Будинок вчителя не є будинком вчителя. Якщо ставити на вагу Будинок вчителя і Малу академію наук, то тут нема про що говорити. Прошу підтримати питання і зробити реорганізацію Будинку вчителя», – сказав Іван Стецькович.

Передачу приміщення Малій академії наук підтримав перший президент МАН, академік Ігор Юхновський, оприлюднивши відповідне звернення до депутатів. Натомість на сесії озвучили звернення колективу Будинку вчителя, які проти реорганізації.

«Заклад не ліквідовується. Створюється великий освітній простір, де будуть працювати вчителі і діти. Щодо приміщень МАН, ми бачили дітей, які сидять на підлозі, тому що ці кімнатки не дають їм можливість розвиватися і дбати про свої наукові винаходи», – наголосила Парасковія Дворянин.

Проти реорганізації будинку вчителя виступила фракція «Європейської солідарності». Варто зазначити, що директором будинку вчителя є Володимир Парубій, батько нардепа від «ЄС» Андрія Парубія. Також проти реорганізації висловилися депутати-свободівці.

Директор Будинку вчителя Володимир Парубій у своєму виступі на сесії заявив, що проти нього та колективу будинку вчителя «ллються суцільні наклепи і брехня». Водночас, директор не розповів про підсумки роботи та плани щодо розвитку установи. Після довгої дискусії депутати проголосували за реорганізацію Будинку вчителя.