Депутати Львівської облради підтримали запропонований ЛОВА проект рішення щодо профтехосвіти

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 6 лютого, ухвалила рішення про прийняття з державної в спільну власність територіальних громад області цілісних майнових комплексів 18 закладів професійно-технічної освіти. Половина з цих закладів розташована у Львові і фінансувалися з міського бюджету, тому міська рада ініціювала, щоб їй залишили певні керівні функції. Водночас обласні обранці пропозицію міста зігнорували – майно і повноваження призначати керівників отримує облрада, а фінансування закладів залишили міському бюджету. Це рішення підтримали 63 депутати з різних фракцій. Проти виступила фракція «Самопомочі».

Відповідно до рішення депутатів, заклади переходять в підпорядкування управління майном спільної власності ЛОР разом із земельними ділянками, площа яких подекуди сягає кількох десятків гектарів. Також ЛОР отримує повноваження щодо проведення конкурсів та призначення керівників закладів профтехосвіти. Рішення стосується 18 закладів ПТО, дев’ять з яких розташовані у Львові.

Керівник департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Паска розповів, що питання передачі закладів профтехосвіти з державної у комунальну власність облради тягнеться з 2017 року, тоді були прийняті перші рішення. Олег Паска запевнив, що за останні роки область виділила близько 500 млн грн на розвиток профтехосвіти і готова далі інвестувати. У 2024 році на профтехосвіту в обласному бюджеті передбачили понад 300 млн грн.

Депутатка від «Самопомочі» Інна Свистун поцікавилася, чи є в обласному бюджеті додаткові 500 млн грн, щоб фінансувати заклади, розташовані у Львові. Саме таку суму в рік на навчальні заклади виділяла Львівська міськрада. На це Олег Паска заявив, що розташовані у Львові навчальні заклади далі фінансуватимуться з міського бюджету.

«Місто і далі буде фінансувати профтехосвіту, відповідно до бюджетного кодексу», – заявив Олег Паска.

Керівник фракції «Самопоміч» Любомир Зубач наголосив, що місто має своє бачення розвитку профтехосвіти, за останні роки вже вклало 2,6 млрд грн. За цей час область вклала в ПТО лише 7,5 млн грн.

«Логіка, що підпорядкуємо собі заклади, будемо призначати керівників, а місто буде їх далі фінансувати – неправильна. Це грабіж серед білого дня. Це неповага до громади Львова і це в кінцевому підсумку не буде на користь закладів», – заявив Любомир Зубач.

«Боюся, щоб цей сирбор не був через майно. Бо є негативний досвід, як обласна рада минулого скликання розпоряджалася обласним майном», – зауважив у своєму виступі депутат від «Самопомочі» Роман Кізима.

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус, зазначив, що облрада отримає 18 майнових комплексів закладів профтехосвіти, а також повноваження щодо призначення їхніх керівників.

«Хочу звернути увагу депутатів, що із загальної кількості закладів профтехосвіти, яких є 49, сьогодні ми розглядаємо лише першу партію. Наступна група готується, там відбувається уточнення документів. На сесію виносяться тільки ті заклади, де повністю впорядкована майнова документація», – додав Андрій Білоус.

Поіменне голосування депутатів ЛОР:

Рішення Львівської облради стосується таких 18 закладів профтехосвіти: