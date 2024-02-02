У п’ятницю, 2 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про перспективи професійно-технічної освіти у Львові під час війни і про те, чому обласна влада вирішила втрутитися в успішну систему. Про це говоримо разом із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком.

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За майже два роки повномасштабної війни ми могли неодноразово бачити, як студенти того чи іншого закладу складають дрони для потреб ЗСУ чи винаходять нове важливе обладнання. У Львові ми маємо вже цілком сучасну, оновлену програму розвитку профтехосвіти, що донедавна переживала кризу. На початку 2000-х піти в «бурсу» було чимось на кшталт заслання, де тобі дадуть інструмент і ти будеш допилювати деталі. Тоді це не вважалось кар’єрою. Але все змінюється на очах і зараз потрібні люди, які вміють поєднувати вміння думати і втілювати ідеї.

Як місто працює із закладами профтехосвіти, які уже є напрацювання і результати?

Сьогодні, мабуть, один із найважливіших часів для розвитку профтехосвіти. Я лише три речі назву. Заклади профтехосвіти – це інституції, що дають змогу швидко готувати фахівців необхідних спеціальностей. Ми мали зустріч з урядовим представником з Франції з питань відновлення нашої держави. Одне з питань, що він задав під час зустрічі, було про те, як у нас працюють профтехи, тому що для великих компаній потрібно швидко готувати працівників.

Другий важливий момент, це те, що сьогодні ми маємо дуже багато ветеранів, які зазнали поранень. Ми маємо низку різних ваучерних програм, але для того, щоб здобути кваліфіковану освіту швидко, мати диплом, необхідні знання, то тут сьогодні профтехи є тими закладами.

І третя річ. Сьогодні майже кожен профтех є економічним суб’єктом. Ви вже згадували про виробництво різних елементів. Це є і ліхтарики, і баггі, і різні прототипи автомобілів. Це те, що сьогодні створює додатковий продукт, і те, чим профтехи вже сьогодні є.

Власне, я бачив такі відео і фото від наших закладів освіти у Львові, зокрема, де і ремонтують авто для Сил оборони України, і винаходять якісь нові моделі. Які приклади подібних проектів чи програм ви можете назвати? Що у Львові вже працює? Якщо можна це озвучувати.

Львів фінансує 17 закладів на понад 500 млн грн. Також ми маємо змогу організовувати конкурси на посади керівників. Тобто формування програм, держзамовлення, володіння майном – це все належить до міністерства освіти, до повноважень військової обласної адміністрації.

Сьогодні маємо дуже сильних керівників закладів профтехосвіти. Наприклад, один з пілотних проектів, що ми розпочали минулого року в двох закладах, ми вирішили масштабувати на решту.

Реалізовується такий проект, де формуються команди зі студентів під наглядом викладачів, і вони беруть конкретний кейс, який потрібен. Наприклад, потрібно зробити якийсь елемент до баггі, якесь освітлення, якісь речі, що стосуються водовідведення – дуже такі потрібні речі, не те, що буде десь лежати. Команди працюють, ми щотижня теж працюємо з ними – підбираємо найкращих лекторів: відомих бізнесменів, дуже точкових людей, які розуміються, як це організувати.

У червні будемо мати фінальну презентацію і пітчинг. Найкращі проекти з кожного профтеху отримають гроші на втілення цього проекту – це буде п’ять чи десять тисяч доларів. А протягом літнього часу вони зможуть стажуватися в топових університетах світу за кордоном. Ми зараз спілкуємося з багатьма американськими містами. Це для того, щоб ще більше підняти рівень.

Студент, який іде навчатися в профтех, гарантовано зможе отримати гроші вже на першому курсі, для того, щоб втілити свій проект. Ми змінюємо підхід до знань.

Це такі стартапи по суті. Маєш ідею – отримуєш і знання, і гроші.

Окрім того, не кожен університет сьогодні зможе запропонувати такі умови, тому що є багато сильних команд, сильних викладачів і керівників. Найважливіше. Чому ми це сьогодні робимо? Тому що на все це є дуже великий запит. Сьогодні потрібно дуже багато кваліфікованих фахівців, а профтехи є дуже гнучкими.

Минулої п’ятниці ми робили стратегічну сесію. На ній були керівники і команди, але було і дуже багато бізнесу, від ранку до вечора – співвласники і керівники від сфери обслуговування до виробництва високоспеціалізованих речей – наприклад, медичних ліжок.

В Україні відбуваються досить серйозні процеси на демографічному рівні. Робоча сила змінюється. Послуги стають дорожчими. Багато хто пішов захищати Батьківщину, хтось виїхав, зокрема багато абітурієнтів і здобувачів освіти, юних українців. Яка ситуація в цій галузі? Чи вистачає охочих вчитися? І чому бізнес такий зацікавлений – вже кадри собі готує?

Насправді це найшвидший спосіб підготувати собі кадри. Сьогодні, якщо ви зайдете в будь-який профтех із 17-ти у Львові, ви побачите лабораторії, профінансовані, в тому числі, конкретними підприємствами. Вже одразу, з першого курсу, компанія дивиться за конкретними студентами, тому що вона у них бачить своїх працівників через рік, два, три.

Раніше говорили про полювання на фахівців з ІТ, коли ІТ-кластер фінансує потрібні спеціальності і всі студенти вже з першого курсу знають, хто де буде працювати. Так от, сьогодні ті заклади, де добре поставлена робота, які над собою працюють, так само мають таке полювання на класних студентів.

Ми збирали в одному профтесі 200 студентів. Кажемо: дивіться, ви отримаєте гроші на проект, ви зможете поїхати в Америку, хто з вас знає англійську мову? Не знаєте? Маєте час вивчити – до літа. Ви маєте конкретну мотивацію – хочете заробляти кошти, бути успішними.

А для чого цей успіх потрібен? Сьогодні нам потрібні якісні, сильні, кваліфіковані фахівці, це важливий елемент для того, щоб створювати продукт, який дасть нам змогу докластися більше до майбутньої перемоги. Але не будемо вдаватися в деталі.

Це дуже круто. Виглядає, що профтехосвіта – це нове ІТ. Закинемо такий гачечок, бо бачимо, що перспективи дійсно є, на очах все змінюється в цій галузі. Днями ви публікували у соцмережах допис, що назріває нова проблема, цитую: «Наступного тижня без пояснення і жодної аргументації під час чергової сесії Львівської обласної ради планують прийняти доленосне рішення щодо львівських профтехів». Ідеться про передачу у підпорядкування ЛОР значної кількості тих закладів, які фінансує місто Львів, міська рада Львова. Чому так відбувається? Стосовно яких закладів планують таке рішення прийняти? І яке ваше ставлення до цього?

У цій структурі управління ми маємо дуже якісного, я вважаю, віце-прем’єр-міністра – пана Михайла Федорова, дуже якісного профільного заступника міністра освіти Дмитра Завгороднього, які реально роблять неймовірні речі.

Ми маємо дуже багато спільних пілотних проектів, але з’являється, ні з того, ні з сього, інформація про позачергову сесію, де буде таке рішення, що ті заклади, які фінансує міська рада зараз, перейдуть в обласну раду – і обрання на конкурсах керівників, що робило місто, і оперування майном, що належить до функціоналу міністерства.

Для мене особисто деякі речі незрозумілі, тому що я достатньо багато комунікую про профтехосвіту. Коли я бачу, що 9 із 17 профтехів передаються на управління майном спільної власності ЛОР – не на якийсь освітній напрямок, а на управління майном – у мене виникає багато питань.

Коли я бачу, що чітко прописано, що шляхом припинення тих юридичних осіб, що є зараз, створюються юрособи, що будуть у підпорядкуванні ЛОР, відбудеться передача майна від Міносвіти до облради, постає питання: можливо, це потрібно, але для чого? Хтось має вийти і сказати: дивіться, цей заклад буде працювати з тим, тому що нам потрібно більше залізничників, нам треба більше столярів, тому ми маємо це робити.

Натомість без жодної аргументації головний акцент іде на майно, на призначення в. о. керівника, далі можна конкурсів не робити. Незрозуміла стратегія.

Минулого тижня ми збиралися разом з профтехами, з бізнесом. Наша стратегія дуже проста, три ключові речі: профтехи можуть швидко готувати фахівців, окрім навчання студентів, робити курси для ветеранів, це економічний суб’єкт, важливо затягнути туди класні команди і класних викладачів. Ми готуємо це. Наприклад, на наступну сесію у нас буде розгляд додаткової грантової програми для студентів профтехів. Постає питання: що далі з цим усім буде, що буде з пілотними проектами? Ніхто не комунікує. Вочевидь, у цьому є якась мета. Але яка – я не знаю.

Я так розумію, з вами не комунікували оце рішення, що готується в Львівській облраді, про передачу в підпорядкування управління спільним майном. А звідки ноги ростуть? Має ж бути якийсь документ, на підставі чого це рішення впроваджують, чому депутати Львівської облради взагалі готуються це розглядати і голосувати.

Є затверджена дуже багато років тому концепція, коли органи місцевого самоврядування – в розумінні міністерства, це облради – мали би прийняти рішення про те, що буде далі з профтехами. В оперування міста, згідно з цією концепцією, профтехи віддавали на певний період часу, що не був визначений, але там було чітко прописано, що міста мають робити.

Міста все виконували, ми працюємо над стратегією, визначаємо показники. І тут в один момент з’являється рішення, що не має обгрунтування, тому що, якщо подивитися цю концепцію, то там заклади мають бути забрані на фінансування. В проекті ухвали ЛОР чітко прописано, що вони не забираються на фінансування.

Ідеться про пів мільярда гривень. Це кошти громади міста при бюджеті у шість мільярдів. Саме тому я публічно звернувся, тому що вважаю, що львів’яни, які фінансують ці заклади, мають знати, що буде далі. Звичайно, ми завжди будемо працювати, щоб підтримати заклади, але мовчати в момент, коли ти не розумієш, що буде завтра із закладом, за який ти відповідальний, це неправильно.

Громада Львова фінансує і вона мала би і контролювати процес. Принаймні пильнувати, як це відбувається. А тут все ламається одним рішенням. Коли мають розглядати це питання в обласній раді?

Попередньо, у вівторок.

І позиція Львівської міської рада яка? Якщо коротко, підсумовуючи.

Якщо є позиція держави, обласної ради, що вони готові забирати, то в незрозумілій ситуації вони зобов’язані це і фінансувати. Таким чином надалі не може бути. З іншого боку, наша позиція в тому, що заклади, які сьогодні критично необхідних фахівців готують, мали би залишатися в принаймні частковому управлінні міста. І регіональні плани, і все решта – воно і надалі затверджується, ми не мали до того стосунку, ми поважаємо позицію держави. Але якщо сьогодні нам потрібно на ринку декілька тисяч фахівців, то є важіль, як це можна зробити. Для чого його ламати?

Такі, як виглядає, необдумані швидкі рішення, що збирається приймати обласна рада, стосуються тисяч доль здобувачів освіти і викладачів, які зараз побачили нові перспективи та орієнтири, і тут все перевертається з ніг на голову. Освіта – це наше майбутнє. Пам’ятаймо про це. І в цьому випадку хочеться дійсно достукатися до людей, які намагаються в іншому напрямку розвернути цей корабель, що вже знайшов свій маршрут і рухається доволі впевнено.

Дякую за увагу.