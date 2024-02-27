Олександр Тіщенко обраний депутатом Львівської облради на місцевих виборах 2020 року

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 27 лютого, проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата від «Слуги народу» Олександра Тіщенка. Рішення підтримали 48 обраців. Водночас аналогічне питання про припинення повноважень депутатки від Української Галицької партії Ірини Кравець не отримало підтримки – забракло двох голосів.

Заяву про складання депутатських повноважень Олександр Тіщенко, екс-очільник Львівського обласного ТЦК та СП, написав в лютому, не пояснивши публічно причину свого рішення. В.о. голови Львівської облради Юрій Холод зауважив, що Олександру Тіщенку запропонували роботу в Києві і нове місце праці не дає можливості продовжувати депутатські функції. Замість Олександра Тіщенка депутатом облради має стати заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Депутатка Ірини Кравець заявила про складання повноважень раніше, вона написала заяву ще в листопаді минулого року. Тоді голова УГП Ростислав Коваль розповів ZAXID.NET, що Ірина Кравець перебуває за кордоном і поки не планує повертатися в Україну, тому вирішила скласти мандат на користь наступного за списком кандидата.