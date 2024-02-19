Екс-очільник обласного ТЦК склав мандат депутата ЛОР від «Слуги народу»
Олександр Тіщенко подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень
Депутат Львівської облради від «Слуги народу», колишній очільник Львівського обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко склав депутатські повноваження. Відповідну заяву депутата зареєстрували в ЛОР.
Олександр Тіщенко 16 лютого подав в обласну раду заяву про дострокове припинення депутатських повноважень, а вже у понеділок, 19 лютого, на сайті облради з’явився відповідний проект рішення. Чому Олександр Тіщенко вирішив скласти мандат, наразі невідомо.
47-річний Олександр Тіщенко обіймав посаду очільника обласного ТЦК та СП у 2017-2020 роках. На місцевих виборах 2020 року він став депутатом Львівської облради від «Слуги народу», після чого звільнився з посади в ТЦК. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, Головнокомандувач знову призначив Олександра Тіщенка на цю посаду, на якій він пробув до серпня 2023 року.