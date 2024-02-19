Олександр Тіщенко обраний депутатом Львівської облради у 2020 році

Депутат Львівської облради від «Слуги народу», колишній очільник Львівського обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко склав депутатські повноваження. Відповідну заяву депутата зареєстрували в ЛОР.

Олександр Тіщенко 16 лютого подав в обласну раду заяву про дострокове припинення депутатських повноважень, а вже у понеділок, 19 лютого, на сайті облради з’явився відповідний проект рішення. Чому Олександр Тіщенко вирішив скласти мандат, наразі невідомо.

47-річний Олександр Тіщенко обіймав посаду очільника обласного ТЦК та СП у 2017-2020 роках. На місцевих виборах 2020 року він став депутатом Львівської облради від «Слуги народу», після чого звільнився з посади в ТЦК. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, Головнокомандувач знову призначив Олександра Тіщенка на цю посаду, на якій він пробув до серпня 2023 року.