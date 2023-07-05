Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 4 липня завітали на сесію Львівської облради та показово вручили повістки депутатам. Отримали повістки 34 із 46 депутатів-чоловіків. Не вручали повістки тим, хто не підходить до військової служби за віком або вже служить. Восьмеро обранців були відсутні на засіданні.

Наступного дня депутати з повістками пішли до військкоматів. ZAXID.NET поцікавився результатами візитів. Більшість з тих, хто відвідав ТЦК та СП розповіли, що мають бронювання та інші підстави для того, щоб не бути мобілізованими. Знайти таких, кого би призивали на військову службу, не вдалося.

Депутати-чиновники, професори, багатодітні батьки

За підрахунками ZAXID.NET, у Львівській облраді є дев’ять депутатів віком 60 років і старші. 12 обранців перебувають на військовій службі або вже демобілізовані. Ще близько 15 обранців є чиновниками та займають керівні посади. У результаті, за приблизними підрахунками, 20 із 56 депутатів-чоловіків могли би довести свій патріотизм у війську. ZAXID.NET вибірково обдзвонив депутатів, і тут виявилися несподіванки. Також варто зауважити, що на телефонні дзвінки відповідали не всі.

Депутат від «Європейської солідарності» Святослав Шеремета каже, що відвідав військкомат, де уточнили його облікові дані. Це не перший його візит до ТЦК та СП упродовж воєнного стану, запевняє депутат, але на військову службу його не кликали.

«Коли є потреба, я приходжу у військкомат. Мене наразі за моєю спеціальністю "технік-картограф" на службу не призивають», – пояснює 50-річний Святослав Шеремета. При цьому депутат відмовився уточнити, чи має підстави для відстрочки від призову. Він є директором комунального підприємства «Доля».

Тарас Подвірний від «За майбутнє» розповів, що ходив вранці у військкомат разом з колегою з фракції Юрієм Раделицьким. Обоє мають бронювання від мобілізації. 37-річний Тарас Подвірний є представником уповноваженого з прав людини на Львівщині, а 42-річний Юрій Раделицький – професором ЛНУ імені Івана Франка.

Тарас Подвірний уточнив, що вже отримував повістку минулого року, коли не мав бронювання. Тоді теж ходив у військкомат, однак на службу його не кликали. «У мене нема військової освіти, тоді таких не набирали», – пояснив депутат.

Депутат від «Слуги народу», начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека розповів, що отримав повістку і ходив у військкомат. Військова служба йому не загрожує, бо він за своєю посадою має бронювання від мобілізації. «Наразі є бронь. Зміниться законодавство, буде інакша ситуація», – каже 55-річний Анатолій Дейнека.

Роман Кізима від «Самопомочі» отримав повістку, на військкоматі не був, однак планує такий візит. Ще кілька місяців тому, запевняє він, оновив свої облікові дані. 41-річний Роман Кізима має бронювання від мобілізації як заступник директора департаменту міської агломерації Львівської міськради.

Степан Пилип від «Батьківщини» теж отримав повістку і відвідав військкомат, де навіть пройшов медкомісію. Під обов’язкову мобілізацію він не потрапляє, оскільки має трьох неповнолітніх дітей.

«Я їм показував посвідчення багатодітного батька в обласній раді, сказали, що все одно мушу прийти. Три години ходив по кабінетах, пройшов медкомісію. Моя думка, що це вчора піар-акція була», – каже 44-річний Степан Пилип.

Своїм візитом у військкомат похвалився і 31-річний заступник голови Львівської облради Юрій Холод, якому за посадою мобілізація не загрожує.

Вчитися не пізно: 35-річний депутат-студент

Роман Фединяк від «Слуги народу» каже, що, відповідно до повістки, має прибути у військкомат 6 липня. «На даний час у мене є підстава для відстрочки за станом здоров’я, в мене зараз проблеми з ногою – пошкоджений меніск», – каже 28-річний обранець, зауважуючи, що приходив на сесію у гіпсі. З його слів, раніше повістки він не отримував.

Депутат від «Голосу» Захар Миляник ходив у військкомат, каже, що має ще донести документи для оновлення даних. Він є молодшим лейтенантом запасу медроти, закінчив військовому кафедру під час навчання у медуніверситеті. З його слів, за час великої війни він відвідав військкомат вдруге.

«У мене була повістка, я був. Доніс документи про те, що навчаюся в магістратурі і маю відтермінування від мобілізації на час навчання», – каже 35-річний студент Миляник. Він уточнив, що у 2022 році втупив до приватного вишу – Львівського університету бізнесу і права.

Голова фракції «Голос» Ростислав Добош на момент спілкування з ZAXID.NET у військкомат не ходив, пояснив, що вранці мав дуже важливі справи. Водночас депутат запевнив, що обов’язково відвідає військкомат протягом дня.

Депутат від НРУ Сергій Дзядик ходив у військкомат, уточнив облікові дані. Розповів, що на службу в армії його не кличуть, бо має відстрочку з «особистих підстав», про які він публічно не озвучує. 40-річний депутат каже, що у 2022 році вступав до лав 125-ї бригади ТрО, звідки його відрахували через відсутність на робочому місці. Натомість обранець наголошує, що від початку російсько-війни активно займається волонтерством.

54-річний депутат від «ЄС», директор ПП «Рома» Роман Демчина запевнив, що отримав повістку і ходив у військкомат, але більше розповідати відмовився та кинув слухавку.

На сесії були, але повістки не отримали

Не всі присутні 4 липня на засіданні депутати отримали повістки. До таких належить і депутат від «Європейської солідарності», колишній селищний голова Брюхович Володимир Доманський.

48-річний Володимир Доманський зізнався, що був на сесії, але повістки не отримував. «Я прийшов серед перших на сесію, навіть ще реєстрації не було. Був на сесії цілий день», – заявляє Володимир Доманський. Він розповів, що депутатську картку для голосування завжди забирає з собою, тому не проходив реєстрацію перед засіданням, під час якої депутатам працівники ТЦК та СП видавали повістки.

Доманський запевняє, що перебуває на обліку у військкоматі, але на службу його не кликали. На запитання про бронь чи відстрочку від мобілізації депутат відповів: «Ні, я не робив собі цього».

Депутат від «ЄС» Андрій Дума каже, що йому не вручали повістку на сесії, оскільки того дня вранці він отримав повістку за місцем свого проживання. Запевняє, що 6 липня піде у військкомат для оновлення облікових даних.

«Я очолюю підприємство критичної інфраструктури, яке має мобілізаційне завдання. У мене є бронювання як у керівника підприємства», – розповів 47-річний Андрій Дума, який є головою правління «Львівське АТП 14631».

За підсумками спілкування з депутатами, знайти таких, хто має шанс потрапити на військову службу після отриманої повітки, не вдалося.

Депутати-військові

На сьогодні 12 депутатів Львівської облради мають стосунок до війська. Дев’ять з теперішніх обранців пішли на військову службу після початку великої війни. Це – представники «Європейської солідарності» Степан Буняк, Олександр Ганущин та Євген Швед, свободівці Михайло Байтала, Едуард Леонов, рухівці Роман Филипів та Богдан Гагалюк, а також обраний від УГП Тарас Чолій та Олександр Кобзарев від «Самопомочі».

Більшість цих обранців були у лавах різних бригад ТрО. Дехто, як от Степан Буняк та Олександр Кобзарев, вже демобілізовані.

Також серед депутатів ЛОР є троє кадрових військових – начальник Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко, начальник Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук (обоє від «Слуги народу») та медик Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Роман Дмитришин («Голос»).