Свободівець Йосиф Ситник продемострував вручену йому повістку

У вівторок, 4 липня, депутатам Львівської облради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Повістки роздали перед початком сесійного засідання.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!», – повідомив вранці депутат від «Свободи» Йосиф Ситник.

Депутат також показав вручену йому повістку.

Повістки депутатам вручали працівники ТЦК та СК одразу при вході до сесійної зали.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторнення Росії 10 депутатів Львівської облради пішли добровольцями до війська.