Альтанка не підлягає ремонту – її потрібно повністю відбудовувати

У Чернівцях вандали пошкодили альтанку в парку «Жовтневий». На цій локації мали відбуватися кінопокази просто неба в межах фестивалю «Миколайчук Open». За словами організаторів, невідомі хотіли викрасти апаратуру. У поліції Чернівецької області в коментарі ZAXID.NET зазначили, що правоохоронці розшукують вандалів, через яких впав дах альтанки.

Як повідомило «Суспільне.Чернівці», невідомі відрізали електрику та намагалися викрасти закріплений на локації екран. Через це споруда впала. Директорка фестивалю Тетяна Д'яченко розповіла, що впродовж травня працівники центру та парку готували альтанку до фестивалю: замінили підлогу, перефарбували споруду, підвели електрику та встановили необхідне обладнання.

«На локації залишався великий екран, який був вмонтований і надійно закріплений. Вночі хтось прийшов, відрізав електрику та намагався його викрасти. Пошкодили альтанку, вона впала і зруйнувалася», – зазначила Тетяна Д'яченко. Організатори разом із дирекцією парку написали заяву в поліцію.

Суму збитків мають підрахувати згодом, однак вже відомо, що альтанка не підлягає ремонту – її потрібно повністю відбудовувати. Водночас покази фільмів не скасовували. Працівники парку демонтують рештки споруди й відновлять електроживлення, щоб підготувати локацію до вечірнього сеансу.

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У пресслужбі поліції області розповіли ZAXID.NET, що заяву зареєстрували в єдиному журналі обліку звернень громадян. Наразі вивчають всі обставини події, розшукують причетних до руйнування альтанки. Тетяна Д'яченко також додала, що в цій частині парку немає камер відеоспостереження, тому встановити зловмисників буде складно.