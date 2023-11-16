Мінсоцполітики розповіло, як отримати субсидію за наявності боргів за компослуги
За правилами, житлова субсидія не призначається, якщо борг споживача комунальних послуг прострочений на понад три місяці
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Міністерство соціальної політики України пояснило, які є можливості для призначення житлової субсидії, якщо споживач компослуг має борг.
У міністерстві нагадують, що згідно з українським законодавством, житлова субсидія не призначається, якщо у споживача житлово-комунальних послуг є прострочена на понад три місяці заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн.
Але і за умови наявності боргу є два варіанти, щоб житлова субсидія все ж була призначена, кажуть у Мінсоцполітики.
Перший варіант – це договір про реструктуризацію боргу між надавачем і споживачем комунальних послуг, копію якого потрібно надати із заявою про призначення субсидії.
Також після відмови у призначенні житлової субсидії через наявність боргів за компослуги, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії на ті послуги, вказавши перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.
Нагадаємо, із грудня 2022 року житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України.