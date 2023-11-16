Є два варіанти для призначення житлової субсидії за наявності боргу

Міністерство соціальної політики України пояснило, які є можливості для призначення житлової субсидії, якщо споживач компослуг має борг.

У міністерстві нагадують, що згідно з українським законодавством, житлова субсидія не призначається, якщо у споживача житлово-комунальних послуг є прострочена на понад три місяці заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн.

Але і за умови наявності боргу є два варіанти, щоб житлова субсидія все ж була призначена, кажуть у Мінсоцполітики.

Перший варіант – це договір про реструктуризацію боргу між надавачем і споживачем комунальних послуг, копію якого потрібно надати із заявою про призначення субсидії.

Також після відмови у призначенні житлової субсидії через наявність боргів за компослуги, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії на ті послуги, вказавши перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

Нагадаємо, із грудня 2022 року житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України.