Людям, які за субсидіями звертаються вперше, заяву варто подати до 1 грудня 2022 року

Пенсійний фонд України у жовтні та листопаді виплатив українцям субсидії за вересень та жовтень, які були призначені органами соціального захисту населення. Але з 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги: тобто громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж 15% сукупного місячного доходу домогосподарства, з 1 грудня для призначення субсидії мають звертатися до органів Пенсійного фонду України.

«При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру Фонду їй зручно звернутися. Це не залежить від місця її офіційної реєстрації», – повідомили у Пенсійному фонді України.

Куди звертатися для призначення субсидії?

Документи на призначення субсидій можна подати:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Фонду або через портал Дія;

надіслати документи до органів Пенсійного фонду України поштою;

звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до ЦНАПу;

надіслати документи через сайт Міністерства соціальної політики України.

Що важливо: людям, яким субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не треба. Визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду.

Зміни торкнуться лише тих людей, хто звертається за субсидією вперше. Якщо ці люди звернуться по державну допомогу до 15 грудня 2022 року, то їм субсидія буде призначена на цей опалювалиний сезон, якщо після 15 грудня 2022 року, то субсидії призначатимуться з місяця, в якому надійшло відповідне звернення.

У ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області кажуть, що тим, хто хоче отримувати субсидії, варто знати таке. Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг аналізується лише під час призначення житлової субсидії. Якщо є протермінована понад три місяці заборгованість, термін позовної давності якої не минув, і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), субсидія може бути призначена лише у разі укладення договору про її реструктуризацію або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку.

Для домогосподарств, яким житлова субсидія вже призначена (відповідно до законодавства субсидія призначена до закінчення опалювального сезону – квітень 2023 року), заборгованість буде враховуватися під час призначення житлової субсидії на наступний період у травні 2023 року.