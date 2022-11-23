Мінімальна пенсія зросте на 66 грн, максимальна - на 660 грн

В Україні 1 грудня перерахують пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Утім, пенсії перерахують не всім пенсіонерам, а лише окремим категоріям. У одних пенсійні виплати зростуть на 66 грн, в інших – на 660 грн.

Мінімальна і максимальна пенсії. «З 1 грудня 2022 року відбудеться підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 66 грн – з 2 027 грн до 2 093 грн. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», – повідомили в ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області.

Іншими словами, мінімальна пенсія з 1 грудня становитиме 2093 грн, максимальна – 20930 грн (відповідно до законодавства максимальна пенсія не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера, кажуть в головному управлінні, визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

Мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам віком до 70 років. З 1 грудня у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути менше 2 500 грн. Але лише у тих, хто має відповідний страховий стаж: чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років.

«Якщо розмір їх пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 500 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється до розміру, пропорційного до наявного в них страхового стажу. Ця доплата враховується при проведенні подальших перерахунків», – кажуть в ГУ Пенсійного фонду у Львівській області

Тим, хто отримує «страхову» пенсію, має повний страховий стаж і продовжує працювати, доплата до 2 500 грн або до розміру, визначеного пропорційно наявному стажу, встановлюється з дати звільнення з роботи.

Зростуть пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей

«З 1 грудня зростуть пенсії по інвалідності учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали каліцтво чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», – кажуть в управлінні.

Такі пенсії перераховуються з урахуванням середньої заробітної плати 6 186,32 грн (середня заробітна плата за 2014-2016 роки, з якої сплачено страхові внески).

Перерахунки пенсій проводяться автоматично без додаткових звернень до органів Пенсійного фонду України. Перераховані пенсії пенсіонери отримають у встановлені дати виплат.

Деталі про перерахунок пенсій з 1 грудня можна дізнатися тут