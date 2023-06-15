Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дає можливість в рамках експериментального проекту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання. Документ уряд ухвалив ще 13 червня, однак подробиці, які стосуються нового механізму, Міністерство соціальної політики повідомило лише в четвер, 15 червня.

Як пояснили у Мінсоцполітики, Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій. Уповноваженому члену родини потрібно буде лише подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку в форматі IBAN, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Після цього органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати, стверджують у міністерстві.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України , у мобільному застосунку ПФУ або на Порталі Дія. Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або у ЦНАПах. Фізична присутність у Пенсійному фонді непотрібна.

Протягом 10 робочих днів з моменту подання спрощеної заяви триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої – замість заявника – повної форми заяви і декларації для кожного домогосподарства. Далі Пенсійний фонд збере необхідні дані й ухвалить рішення про призначення субсидії або відмову в призначенні. В разі відмови заявники матимуть 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, Пенсійний фонд України може змінити своє рішення на позитивне.

«Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти», – наголосили в Мінсоцполітики.

Там також зауважили, що чинний порядок подання заяви на субсидію з поданням повного пакета документів також зберігається. В Мінсоцполітики пояснили, що надають різні канали та способи подання заяв з урахуванням віку, звичок та рівня цифрової грамотності потенційних субсидіантів.