Архітектор та урбаніст Юліан Чаплінський в ефірі ZAXID.NET
Розмова з Андрієм Дроздою
Суспільство — ZAXID.NET TV, 0 0
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Війна ще далека від завершення, а плани відбудови України вже обговорюють на міжнародних форумах. Яким буде відновлення нашої країни? Де взяти мільярди на відбудову зруйнованого росіянами? Яких помилок ми можемо і маємо уникнути під час відбудови?
Про це Андрій Дрозда говоритиме під час вечірнього стріму о 19:30 на YouTube з архітектором та урбаністом Юліаном Чаплінським.
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