Війна ще далека від завершення, а плани відбудови України вже обговорюють на міжнародних форумах. Яким буде відновлення нашої країни? Де взяти мільярди на відбудову зруйнованого росіянами? Яких помилок ми можемо і маємо уникнути під час відбудови?

Про це Андрій Дрозда говоритиме під час вечірнього стріму о 19:30 на YouTube з архітектором та урбаністом Юліаном Чаплінським.