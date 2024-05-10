Всіх чотирьох рейдерів затримали «на гарячому» під час спроби передачі першої частини хабаря

Служба безпеки України у п’ятницю, 10 травня, повідомила про затримання в Києві зловмисників, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління СБУ за допомогу в рейдерському захопленні підприємства. Про це повідомив прес-центр спецслужби.

За даними слідства, фігуранти хотіли, щоб посадовець СБУ допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині. Для цього полковник мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Після відкриття справи підозрювані планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності, кажуть слідчі. Надалі фігуранти розраховували заволодіти майном підприємства і для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

Однак про отриману пропозицію полковник СБУ одразу доповів своєму керівництву, кажуть у спецслужбі. Завдяки цьому всіх чотирьох фігурантів вдалося затримати «на гарячому» під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

Під час обшуків було виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

Слідчі повідомили всім затриманим про підозру за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.369 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.