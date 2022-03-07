Українці ліквідували російського полковника Костянтина Зізевського, затримали агента ФСБ, взяли трохи полонених та боронили свої землі від ворожих військ. Але така вже в росіян натура: не можеш захопити – знищуй. От вони й запускають ракети по мирних містах і вбивають цивільних. Після перемоги ми все відбудуємо, а у пам'ять про загиблих ніколи не пробачимо цієї війни.

ZAXID.NET підсумовує дванадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Мешканці Миколаєва почали свій ранок не з кави, а з обстрілів. Російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Вони завдали авіаударів по житлових кварталах, влучили у військові казарму. Протягом дня також точились бої з окупантами за аеропорт.

Продовжувались бої під Сумами, на Київщині росіяни завдали авіаудару по хлібозаводу, через що загинули 13 людей. Російські війська вчергове обстріляли міста на Житомирщині. Стріляли по житлових масивах міст Коростень, Малин та Овруч.

На Харківщині сьогодні було неспокійно, там від ворожих снарядів постраждали діти, які ховались у ліцеї.

Що може бути цинічнішим, ніж обстрілювати школу з дітьми? У Запорізькій області російські військові-кадирівці з танка обстріляли та переїхали автомобіль «Укрпошти». На місці загинули двоє працівників «Укрпошти» – чоловік та жінка.

Загалом за час війни в Україні росіяни уже знищили 202 школи, 34 лікарні і понад 1500 будинків.

Втрати російських окупантів

СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї «русского міра», також наші військові ліквідували російського полковника Костянтина Зізевського. Біля Сум ЗСУ захопили у полон ще 14 росіян.

ВМС України знищили 30 військових вертольотів, а також іншу техніку російської армії на аеродромі біля Херсона та під Миколаєвом. А біля Одеси українці підбили російський корабель.

Свій трофей отримала й тероборона на Миколаївщині, там знешкодили третій «Панцир» окупантів.

Станом на ранок 7 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 11000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 290 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 999 (+14);

артилерійських систем – 117 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 23 (+2);

літаків – 46 (+2);

гелікоптерів – 68 (+20);

автомобільної техніки – 454 (+7);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+1);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+3).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Від російських військових продовжують страждати мирні мешканці. Є загиблі у боях під Сумами, від авіаудару по хлібозаводу на Київщині загинули 13 людей. Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади на Київщині Юрія Прилипка, коли той роздавав продукти.

Поранені діти, а також відомо про одного загиблого й на Харківщині, де росіяни обстріляли ліцей. Загалом за добу в області загинули 10 людей. Унаслідок обстрілів Миколаєва за добу загинули восьмеро людей.

Двох працівників «Укрпошти» у Запорізькій області цинічно вбили росіяни – у чоловіка і жінку вистрелили з танка, а потім переїхали їхнє авто. Унаслідок обстрілів житлових масивів на Житомирщині загинула щонайменше одна людина, ще четверо поранені.

Хроніки опору. День дванадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET