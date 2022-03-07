У понеділок, 7 березня, військові ЗСУ взяли в полон 14 росіян. Окупантів вдалося затримати під час руху їхньої колони військової техніки, повідомили у поліції Сумщини.

«Під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон», – йдеться у повідомленні.

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Куди саме рухалася колона російських військових – не повідомляють. Однак вдалося встановити особи захоплених в полон. Серед них є: військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командир цілої групи.

Усі 14 полонених зараз в управлінні поліції. Там з окупантами проводять слідчі дії, їх допитують. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

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