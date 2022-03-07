На сайті Post to Stop War зібрали десятки цільових месиджів-посилів різними мовами світу, а також галерею постерів

5 березня команда студентів і випускників УКУ (журналістики, медіакомунікацій, культурології, комп'ютерних наук та ін.) разом із волонтерами-креативниками та закордонними експертами з комунікацій запустили сайт, де зібрані меседжі про війну для іноземців. На сайті Post to Stop War зібрали десятки цільових меседжів-посилів різними мовами світу, а також галерею постерів. Наразі вже доступні меседжі для понад 30 країн світу. Контент та країни постійно додають.

«Ресурс створений, щоби допомогти користувачам легко і швидко передавати за кордон найважливіші меседжі про війну – друзям, колегам, знайомим. Всі повідомлення вже перекладені мовами цих країн», – розповіли творці проекту.

Ідейний засновник проекту, заступник декана факультету прикладних наук УКУ Олексій Молчановський вважає, що інформаційний простір є надважливим у поточній агресії Росії та героїчному захисті України.

«Якби ми, українці, не відчували підтримки усього цивілізованого світу, наша боротьба була би значно важчою. Багато комунікації відбувається на низовому, персональному рівні, коли вам потрібно пояснити знайомим в інших країнах, що насправді зараз відбувається в Україні, чому на нас напала Росія і чого домагається Путін. Ми створили цей ресурс щоби допомогти доносити основні меседжі до всіх куточків земної кулі саме через персональну комунікацію», – пояснив Олексій Молчановський.

Команда вже зібрала та переклала меседжі для 31 країни світу. Серед них: Австрія, Афганістан, Білорусь, Боснія, Бразилія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Ізраїль, Іран, Іспанія, Італія, Канада, Киргизстан, Китай, Латвія, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, США, Туреччина, Франція, Хорватія, Швеція та Японія.

Меседжі сформулювали з огляду на історичний, культурний та суспільно-політичний контекст країн.

Англомовна версія сайту – за посиланням.

Ось приклади меседжів для декількох країн:

Грузія: «Налагоджувати зараз бізнес з Росію такий же злочин, як воювати на її стороні. Грузія має вирішити – як вона хоче бути згадана у підручниках історії». Ізраїль: «Ракети влучають і у Бабин Яр – місце пам’яті євреїв. Закликаємо євреїв розповсюджувати інформацію, адже у цьому місці поховано більшість українських євреїв. В Талмуді осквернення кісток називається своєрідною формою вбивства». Німеччина: «Війна ближче, ніж здається! Від кордону України до кордону Німеччини – 704 км. Ракети й бомби в Україні – це ракети й бомби на порозі Європи. "Українське питання" для Путіна дуже схоже на "єврейське питання" для Гітлера, і на ньому він не зупиниться. Росії не потрібен справжній привід, щоб розпочати війну в інших країнах Європи, – вона їх легко вигадує».

Туреччина: «Виконання Туреччиною свого зобов'язання щодо конвенції Монтре (перекриття чорноморської протоки) є недостатнім заходом для забезпечення безпеки в чорноморському басейні. За словами Президента Туреччини Реджепа Ердогана: "Туреччина – країна, яка хоче миру у своєму регіоні". Мир у чорноморському регіоні можливий лише у разі збереження суверенності України разом із поверненням окупованих територій».

Японія: «З березня російські війська атакували Запорізьку АЕС – найбільшу атомну електростанцію у Європі. Ядерна безпека на АЕС порушена. Через серйозну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, МАГАТЕ переводить свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режим цілодобового реагування. Завдяки діям персоналу станції та пожежників міста-супутника Енергодар протипожежний стан на АЕС в нормі. Однак недоступні оперативні дані про роботу станції та радіаційний фон, які публікувались на сайті станції (така ж ситуація з Чорнобильською АЕС, яку захопили російські війська)».

Бразилія: «Українці вдячні Бразилії, яка є єдиною країною з блоку БРІК, яка проголосувала за резолюцію ООН з вимогою до РФ вивести війська з України. Загалом резолюцію на підтримку України підтримали 141 країна. Цим голосуванням Бразилія підтвердила свою прихильність принципам демократії та міжнародного права».