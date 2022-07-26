Міністри енергетики країн ЄС у вівторок, 26 липня, досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу до найближчої зими, повідомило чеське головування в Раді ЄС.

«Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими», – йдеться у повідомленні головування у Twitter.

#TTE Energy | This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022

Як зазначив міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес, єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

«ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання газу на 45 млрд кубометрів – найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна – тільки Угорщина проголосувала проти», – заявив міністр, пише «Європейська правда».

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча й допускає певні винятки для особливо вразливих країн або тих, хто є невід’ємною частиною мережі блоку в цілому.

Швидкі темпи досягнення згоди – лише за тиждень після того, як Єврокомісія надала відповідну пропозицію, відображають стрімке погіршення ситуації з поставками газу з Росії. Так, постачання через ключовий газопровід Nord Stream 1 з середи, 27 липня, скоротиться приблизно до 20% від потужності.

Це робить шанси на те, що країни ЄС зможуть досягти своєї мети заповнення газосховищ на 80% ще менш імовірними, що підвищує ставки на скорочення споживання. Після досягнення згоди правила мають увійти в законодавство ЄС найближчими днями.

Напередодні зустрічі міністрів низка країн, включаючи Італію, Угорщину, Польщу, Португалію та Іспанію, висловили занепокоєння щодо цілей скорочення, посилаючись на вже досягнуте скорочення попиту, відсутність газових з’єднань з іншими країнами та той факт, що рішення щодо енергетики зазвичай є національною компетенцією.