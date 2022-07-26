Сьогодні країни ЄС мають затвердити надзвичайний план зі скорочення споживання газу

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала останнє рішення «Газпрому» скоротити постачання газу політично мотивованим. За її словами, воно не має технічних підстав. Про це Сімсон заявила на зустріч міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

«Ми знаємо, що технічних причин для цього немає. Це політично вмотивований крок і ми маємо бути до цього готові. І саме тому попереджувальне зниження нашого попиту на газ є мудрою стратегією», – сказала Сімсон.

Вона додала, що дії «Газпрому» змушують ЄС готуватися до припинення постачань із Росії будь-якої миті.

Зазначимо, що раніше було запропоновано надзвичайний план зі скорочення споживання газу. Сьогодні країни ЄС погодили його. Йдеться про скорочення споживання газу на 15%. Мета плану — знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії. Передбачено скорочення споживання газу в період із 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Крім того, план передбачає можливість оголошення тривоги у разі масштабного дефіциту газових постачань. Сьогодні план ще мають затвердити під час зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.

Нагадаємо, що з 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності. Свої дії пояснив тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, яка необхідна для нормальної роботи газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до Росії, але наразі до РФ вона ще не доїхала.

21 липня Росія відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях. Окрім того, 25 липня стало відомо, що «Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни, скоротивши постачання газу до 20% від потужності магістралі.

Зазначимо, що раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала готуватись до повної зупинки поставок російського газу. 18 липня Євросоюз домовився про збільшення постачання природного газу майже вдвічі з Азербайджану.