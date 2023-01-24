Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна готова передати викуплені в Німеччини танки Україні безкоштовно

Нідерланди планують викупити 18 танків Leopard 2, які раніше країна взяла в оренду в Німеччини, аби передати їх Україні в межах танкової коаліції. Про це 24 січня повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв’ю Frankfurte Allgemeine Zeitung.

За його словами, після викупу Нідерланди. Планують передати танки Україні безкоштовно.

«Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх безкоштовно віддати», – сказав він.

Він додав, що Україна потребує сучасних західних танків, однак наголосив, що передавати танки необхідно лише в координації з іншими країнами, наприклад Фінляндією та Португалією.

Тепер рішення про постачання танків Leopard має ухвалити німецький уряд. Якщо Німеччина відмовить, то Нідерланди з іншими країнами повинні будуть самі ухвалити рішення про постачання танків на двосторонній основі.

Раніше Нідерланди за погодженням із Німеччиною передали Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Для передачі Україні танків Leopard 2 потрібна згода Німеччини як країни-виробника.

Про готовність передати Україні сучасні бойові танки німецького виробництва заявила Польща (щонайменше роту танків), Фінляндія та Норвегія (8 танків).