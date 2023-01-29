Військові літаки, які перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, морально і фізично застаріли. Їх необхідно замінити сучасною технікою західного зразка. Про це 29 січня ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Liga.net.

За його словами, Повітряні сили прагнуть замінити парк радянських літаків на більш сучасні.

«Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли. Вони воюють сьогодні на межі своїх можливостей, завдяки нашим пілотам, людям», – сказав речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат сподівається, що на наступному засіданні у форматі «Рамштайн» союзники погодять передачу Україні сучасних військових літаків.

Зазначимо, що раніше влада Нідерландів заявляла, що готова розглянути питання про постачання Україні винищувачів F-16, якщо отримають запит.