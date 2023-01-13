Екс-головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що союзники мають надати Україні бойові літаки. Про це він сказав у ефірі ZDF.

Зокрема, він зазначив, що Україні необхідно надати польські винищувачі МіГ-29 та американські F-16.

«Я вважаю, що Україні потрібні бойові літаки», – сказав Джеймс Ставрідіс.

За його словами, МіГ-29 можна поставити напряму і українці знають, як ними керувати. Щодо другого типу літаків, то українські пілоти могли б досить швидко навчитися ними керувати.

Адмірал США також назвав постачання західних танків в Україну «критично важливим». Цей вид озброєння українських військ є важливим для наземного бою, незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки.

МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, а F-16 – багатофункціональний легкий винищувач.

Нагадаємо, Пентагон підтримав рішення союзників надати Україні західні танки.