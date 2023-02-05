За оцінками британської розвідки, російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для оборонців Бахмута. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 5 лютого.

Протягом останнього тижня росіяни продовжили незначне просування у спробах оточити Бахмут. Траси M03 та H32 – два основних шляхи доступу в місто для українських обронців – зараз ймовірно під прямою вогневою загрозою внаслідок останніх просувань російських сил.

Раніше цього тижня бойовики «Вагнера», з високою ймовірністю, захопили ще одну дорогу, що сполучає Бахмут із Сіверськом. Хоча залишаються доступними ще багато альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут опиняється у все більшій ізоляції.

У Міноборони України повідомляли, що росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна якнайшвидше отримає далекобійну зброю, українські Сили оборони не тільки не відійдуть від Бахмута, а й почнуть деокуповувати раніше захоплену росіянами територію східних областей.

Раніше американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії.

Неназваний чиновник адміністрації повідомив журналістам, що Вашингтон також радить Україні тягнути час на полі бою, щоби дочекатися обіцяних Заходом танків. Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ – її очевидні наступні цілі.

Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.