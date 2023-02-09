За словами Зеленського, зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий

Українські військові триматимуться у Бахмуті, доки Україна не отримає необхідне озброєння від союзників. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Le Figaro.

«Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю», – заявив він.

Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.

«Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?», – підкреслив він.

До слова, раніше Зеленський заявив, що якщо Україна якнайшвидше отримає далекобійну зброю, українські Сили оборони не тільки не відійдуть від Бахмута, а й почнуть деокуповувати раніше захоплену росіянами територію східних областей.

За оцінками британської розвідки, російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для оборонців Бахмута. Протягом останнього тижня росіяни продовжили незначне просування у спробах оточити Бахмут. Траси M03 та H32 – два основних шляхи доступу в місто для українських обронців – зараз ймовірно під прямою вогневою загрозою внаслідок останніх просувань російських сил.

Раніше цього тижня бойовики «Вагнера», з високою ймовірністю, захопили ще одну дорогу, що сполучає Бахмут із Сіверськом. Хоча залишаються доступними ще багато альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут опиняється у все більшій ізоляції.

Раніше американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії.

Неназваний чиновник адміністрації повідомив журналістам, що Вашингтон також радить Україні тягнути час на полі бою, щоби дочекатися обіцяних Заходом танків. Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ – її очевидні наступні цілі.

Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.