Захист Україною Бахмута змусив Кремль використати значну частину свого військового потенціалу

Рішення військового керівництва України утримувати місто Бахмут на Донеччині є «стратегічно обґрунтованим». До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики не поділяють стурбованість Заходу через небажання України відмовитись від оборони Бахмута та вивести звідти свої війська. Натомість вони вказують, що захист Україною Бахмута змусив Кремль використати значну частину сил ПВК «Вагнера» та залучити значні ресурси повітряно-десантних сил РФ для підтримки виснажливого просування.

«Рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим зусиллям, попри втрати для України…Українська оборона Бахмута призвела до деградації значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості», – вказують в ISW.

Американські аналітики наголошують, що оборона Україною Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за Бахмутом, якби Україна поступилася містом раніше».

Зазначимо, що спроби захопити Бахмут російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали в третій декаді січня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові триматимуться у Бахмуті, доки Україна не отримає необхідне озброєння від союзників.