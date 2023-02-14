Генерал США заявив, що Росія перейшла до війни на виснаження
Окупанти воюють на виснаження і зазнають значних втрат
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» 14 лютого заявив, що росіяни перейшли до війни на виснаження і українським військовим важливо встояти у цій битві на виснаження за Бахмут.
За його словами, США бачать, що окупанти перейшли до війни на виснаження, оскільки зазнають значних втрат, а командний дух – надзвичайно низький.
Він зазначив, що у районі Бахмута, а також на лінії від Харкова до Кремінної є стабільна лінія фронту, а ЗСУ міцно утримують позиції.
«Дуже важливо вистояти у такій битві на виснаження, особливо з огляду на кількість жертв з боку РФ. Думаю, що війна буде продовжуватися, Україна продовжить боротися», – заявив Марк Міллі.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін додав, що Росія продовжує кидати в Бахмут все більше непідготовлених солдатів, однак наразі, за його словами, США не бачать підготовки Росією нового масованого наступу.