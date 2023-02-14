Марк Міллі вважає, що дуже важливо, аби ЗСУ втримали Бахмут, де Росія зосередила значну кількість військ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» 14 лютого заявив, що росіяни перейшли до війни на виснаження і українським військовим важливо встояти у цій битві на виснаження за Бахмут.

За його словами, США бачать, що окупанти перейшли до війни на виснаження, оскільки зазнають значних втрат, а командний дух – надзвичайно низький.

Він зазначив, що у районі Бахмута, а також на лінії від Харкова до Кремінної є стабільна лінія фронту, а ЗСУ міцно утримують позиції.

«Дуже важливо вистояти у такій битві на виснаження, особливо з огляду на кількість жертв з боку РФ. Думаю, що війна буде продовжуватися, Україна продовжить боротися», – заявив Марк Міллі.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін додав, що Росія продовжує кидати в Бахмут все більше непідготовлених солдатів, однак наразі, за його словами, США не бачать підготовки Росією нового масованого наступу.